به گزارش خبرنگار مهر، نقشههای هواشناسی همزمان با صبح روز جمعه نشان میدهد که وزش باد و گرد و خاک در نقاط مختلف استان سمنان ادامه خواهد داشت و از اواخر امروز، بهتدریج بر میزان ابرها افزوده میشود.
بر اساس پیشبینی کارشناسان هواشناسی استان سمنان، توده هوای بارشزا بهتدریج وارد استان خواهد شد و در مناطق مختلف، بهویژه نواحی شمالی، زمینه برای بارشهای رگباری و وقوع رعد و برق فراهم میشود.
اداره کل هواشناسی استان سمنان اعلام کرده است که بر اساس نقشههای پیشیابی، طی شبانهروز آینده افزایش ابر، وزش باد و بارشهای رگباری همراه با رعد و برق در ارتفاعات شمالی استان پیشبینی میشود.
همچنین وزش باد و گرد و خاک در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست و سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر و شب افزایش خواهد یافت.
در مرکز استان سمنان نیز برای امروز آسمانی نیمهابری، وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک پیشبینی شده است. با گذشت زمان و در ادامه روز، بر میزان ابرها در این منطقه افزوده خواهد شد.
در نیمه شمالی استان نیز افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و وزش باد پیشبینی میشود. همزمان با ورود توده هوای بارشزا، دمای هوا نیز بین سه تا چهار درجه کاهش خواهد یافت که آثار آن از امشب محسوس خواهد بود.
بر اساس پیشبینیها، فردا نیز افزایش ابر و بارش باران بهصورت رگباری در نقاط مختلف استان سمنان، بهویژه نوار شمالی و مناطق شرقی، ادامه خواهد داشت.
تودههای ابری و سامانه بارشزا تا یکشنبه شب در استان سمنان فعال خواهند بود و بهتدریج از سمت شرق از استان خارج میشوند.
در ۲۴ ساعت گذشته نیز ایوانکی با ثبت سرعت باد ۴۰ کیلومتر بر ساعت در زمره نقاط دارای وزش باد شدید استان قرار داشته است. همچنین سرعت وزش باد در حسینیان ۴۷، بسطام ۴۳، بیارجمند ۴۰ و میامی ۴۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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