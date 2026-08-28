محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته دولت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان محمدعلی رجایی و حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مفهوم مسئولیت و خدمتگزاری در نظام اسلامی است و باید از این فرصت برای تبیین سیره مدیران تراز انقلاب و تقویت روحیه خدمت به مردم استفاده کرد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی پهنه شمال کشور افزود: شهیدان رجایی و باهنر ثابت کردند که جایگاه مدیریتی، عنوان و مسئولیت، هدف نهایی نیست، بلکه وسیله‌ای برای خدمت به مردم و رفع مشکلات جامعه است.

وی با بیان اینکه تکریم مردم باید در رفتار و عملکرد مدیران و کارکنان نهادینه شود، تصریح کرد: رعایت حق‌الناس، عدالت، اخلاق، صبر، تواضع، پاسخگویی و خدمت بدون منت از مهم‌ترین شاخص‌های مدیریت اسلامی است و مسئولان باید این اصول را در همه عرصه‌های کاری خود مورد توجه قرار دهند.

باقری ادامه داد: مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید با الهام از مکتب شهدای دولت، خدمتگزاری به مردم را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند و همواره این عهد را با خود داشته باشند که برای مردم باشند، نه در برابر مردم.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان مازندران خاطرنشان کرد: شنیدن دغدغه‌های مردم، پیگیری مشکلات، باز کردن گره‌های زندگی شهروندان و ایجاد امید در جامعه، از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و مردم باید آثار خدمت را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

وی با تأکید بر اینکه بزرگداشت شهدا تنها به برگزاری مراسم، نصب بنر و برنامه‌های مناسبتی محدود نمی‌شود، گفت: بهترین راه پاسداشت مقام شهدای دولت، ادامه دادن مسیر آنان در عرصه عمل است؛ چراکه شهیدان رجایی و باهنر خدمت صادقانه، ساده‌زیستی، مردم‌داری و مسئولیت‌پذیری را به عنوان یک الگوی عملی به جامعه معرفی کردند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران با اشاره به ضرورت تقویت روحیه انقلابی و جهادی در میان مدیران عنوان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیرانی هستیم که در میدان باشند، مشکلات مردم را از نزدیک ببینند و برای رفع آن‌ها با جدیت و روحیه جهادی اقدام کنند.

باقری تأکید کرد: هر میز مسئولیت باید یک سنگر خدمت باشد، هر مسئول باید خود را خادم مردم بداند و هر گرهی که از کار مردم باز می‌شود، اقدامی ارزشمند و در مسیر رضای الهی است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور بیان کرد: در شرایط امروز، مسئولان باید با تبعیت از ولایت فقیه و حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و در کنار مسائل اقتصادی، نسبت به تحولات فرهنگی و اجتماعی نیز حساس و مسئولیت‌پذیر باشند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران افزود: نظارت، مطالبه‌گری و پیگیری مستمر مسائل اقتصادی و فرهنگی باید در کنار خدمت‌رسانی قرار گیرد تا بتوان زمینه افزایش اعتماد عمومی، امید اجتماعی و رضایتمندی مردم را فراهم کرد.

وی در پایان گفت: مسیر خدمت به مردم پایان‌پذیر نیست و همه مسئولان باید با روحیه‌ای انقلابی، مردمی و جهادی، خدمتگزاری را ادامه دهند؛ چراکه ماندگاری نام و راه شهدا در گرو آن است که ارزش‌های آنان در رفتار و عملکرد امروز ما تداوم پیدا کند.