به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب جشنواره "سینماحقیقت" پس از بازبینی بیش از یک هزار فیلم مستند ارسالی به دبیرخانه جشنواره 97 فیلم مستند را برای رقابت در بخش مسابقه ملی انتخاب کرد که اسامی این آثار به شرح زیر است:

بخش مستند اجتماعی

"از ایران، یک جدایی" آزاده موسوی و کوروش عطائی، "اسب آقای ثابت" مهدی غضنفری، "پیرها اگر نباشند" پیروز کلانتری، "توران" مریم نوری، "تیشه بر سختی" غلامرضا واردی، "چند شاخه گل مریم" محمد قاسم پور، "خون مُردگی" محمد کارت، "روده" میثم حسنلو، "زندگی روزمره یک خیابان" سمانه مرتضوی، "زنجموره" محمدحسن دامن زن، "زورخانه" محمد طالبی، "سفر یک مسافر" عباس روزبهانی، "سفره" سمیه اشتری، "طعمی از زندگی" ابوالفضل کریمی اصل، "عشق ماشین" امین آزاد، "عروسک کاموایی" عزت الله پروازه، "قاب خالی رویاها" محمد اسکندری، "قوناق قوشلار [پرندگان مهاجر]" حسین دادگر، "کمی بالاتر " لقمان خالدی، "لطفاً با لبخند وارد شوید" رضا عباسی،" موکول به فردا" بهناز عابدی و الهام نویدفر.

بخش مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

"این جمعه" محمدرضا حاجی غلامی، "پولیس پولیس" امیرحسین خلیل زاده و امین موسوی، "جاده نمناک" محسن استادعلی، "جای خالی یک نفر" مرتضی پایه شناس، "خاطراتی برای تمام فصول" مصطفی رزاق کریمی، "دیوار، آخرین بوم نقاش" مهدی باقری، "روایت مریم" زهرا مشتاق، "سپیده دمی که بوی لیمو می داد" آزاده بی زار گیتی، "ملی بدون کارت" محمدعلی شعبانی، "ممد نبودی" شهروز توکل، "نباید گریه کنی مادر" عباس امینی.

بخش مستند پرتره:

" آقای کتابخانه" داود اشرفی، "ابراهیم در آتش" کیوان علیمحمدی و امید بنکدار، "اشکو" فردوس خسروی نژاد، "با مستندهایم" حمیدرضا کوداغی، "برای گونگادین بهشت نیست" سیدغلامرضا نعمت پور، "بعد از فراموشی" آرش رئیسیان، "به اصفهان با علی" فرزاد مزروعی، "به جا مانده" محسن مقدم، "بی سایه" بهرام غضنفری، "بی همگان" طیب نجفیان، "پرتره فیلمساز" لیلا خلیل زاده، "پرواز در دایره حضور" مختار شکری پور، "پسرک چشم آبی" حسن لطفی، "پیر پسر" مهدی باقری، "تمرین مدارا " ابراهیم سعیدی نژاد، "چراغ ها" علی زارع قنات نوی، "خان آخر" گل اندام صفری، "در جستجوی گمنامی" علیرضا کرمی، "رنجوری" مهرداد افتخاری، "سایه های روشن" محمدرضا جهان پناه، "سکوت ساحل" نادر معصومی، "گزارش شنبه" علیمحمد قاسمی، "ماروسیا" نوید میخک، "من اکبر اعتماد اتم می شکنم" سید وحید حسینی، احمدرضا گنجه ای، "میرزا" مازیار مشتاق گوهری، "یک زندگی تا باران" مجید لشکری، "یه اسم دو کلمه ای" علیرضا ایزدی.

بخش مستند تاریخی

"بهار، نارنج، بی بهار نارنج" پویان کاظمی، "دره گز [دستگرد یزدشاپوران]" پژمان مظاهری پور، "دیدار دوباره" فرهاد ورهرام، "شاهجهان" حسن نقاشی، "شش قرن و شش سال" مجتبی میرتهماسب، "شناسنامه" محمدرضا هاشمیان، "گرمابان" شهرام میراب اقدم، "ما همه سربازیم؟" مهدی قربانپور.

بخش مستند دینی و آیینی

"تفتان" هوشنگ میرزایی، "خدا اشتباه نمی کند" بهروز نورانی پور، "خدایخانه" فضل الله تاری، "سرزمین آمرزش" محمدتقی درنشان، "شما چه کسی هستید؟" وحید چاووش، "لبیک" وحید امیرخانی، "لطفاً بوق بزنید" رضا فرهمند، "مسافر طوفان" علی عبدی پور، "یادداشت های عراق" حسام اسلامی

بخش مستند علمی و زیست محیطی

"امپراتور" ناصر ناصرپور، "بانوی ارومیا" محمد احسانی، "پرندگان در سرزمین برف و آفتاب" فرشاد افشین پور، "تا به بیرجند" مانی میرصادقی، "حیات در بیابان" فتح الله امیری، "در پناه بلوط" مهدی نورمحمدی، "زمستان، عشق و سایر قوانین" یاسر خیر، "عقرب" مسعود متانی، "مسیله سرزمین فراموش شده" احمد فیضی.

بخش مستند قوم شناسی

"آرواد" حسین مظفری، "اصفهان در بوق کارخانه ها" بهروز ملبوس باف، "برد شیر" مهوش شیخ الاسلامی، "چپاتی" سعید نبی، "دختران همین چهارشنبه بی زمستان" سپیده برنجی، "در قلب سیستان" محمد عبدی زاده، "روزی عمو یدالله و همسرش" مرتضی زنجانی، "سفرنامه سیستان" علی زارع قنات نوی، "عروسی مقدس" فرهاد ورهرام، "فرش عرش" محمدجواد اعتباری، "کوچ" علی احمدی زرین کلایی، "گلاف" مهدی رحمانی.

شهرام درخشان، مسعود امینی تیرانی و مسعود سفلایی انتخاب فیلم های چهار بخش مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مستند تاریخی، مستند دینی و آیینی، مستند علمی و زیست محیطی را برعهده داشتند و کاوه بهرامی مقدم، سعید قطبی زاده، مهناز مظاهری و فرحناز شریفی هم فیلم های سه بخش مستند اجتماعی، مستند پرتره و مستند قوم شناسی را انتخاب کردند.

هفتمین جشنواره بین المللی "سینماحقیقت" طی روزهای 19 تا 26 آذرماه 92 در شهر تهران برگزار خواهد شد.