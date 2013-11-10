  1. دين، حوزه، انديشه
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

21 آبان مصادف با هشتم محرم/

تجمع بزرگ عزاداران حسینی در شهرک قدس برگزار می‌شود

تجمع بزرگ عزاداران حسینی در شهرک قدس برگزار می‌شود

استان تهران-خبرگزاری مهر: تجمع بزرگ هیئات عزاداری مناطق شهرک قدس، سعادت آباد و فرحزاد تهران با حضور عاشقان و دل سوختگان اباعبدالله حسین(ع) روز هشتم محرم(21 آبان ماه) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع بزرگ عزاداران حسینی در روز سه شنبه هشتم محرم در شهرک قدس تهران و با حضور هیئات عزاداری مناطق شهرک قدس، سعادت آباد و فرحزاد برگزار می شود.

محمد قهرمانی معاون فرهنگی هیات رزمندگان اسلام و مدیر اجرایی این تجمع، با اعلام این خبر گفت: این مراسم عزاداری روز سه شنبه، هشتم محرم مقارن با 21 آبان، از ساعت 15 در خیابان دادمان، تقاطع بلوار شهید پاک نژاد آغاز می شود.

وی افزود: مسیر حرکت دسته عزاداران حسینی در بلوار پاک نژاد به سمت میدان صنعت خواهد بود و عزاداران در محل از پیش تعبیه شده در این مسیر به اقامه عزا خواهند پرداخت.

به گفته معاون فرهنگی هیات رزمندگان اسلام حجت الاسلام علیرضا پناهیان سخنران و حاج علی قربانی و حاج امیر عباسی مداحان این تجمع خواهند بود و در پایان نماز مغرب و عشاء اقامه خواهد شد.

قهرمانی افزود: مسیر حرکت دسته های عزاداری بلوار پاک نژاد از شمال به جنوب و بالعکس خواهد بود.

قهرمانی در رابطه با ضرورت انجام این تجمع گفت: این حرکت که با هماهنگی ائمه جماعت مساجد و هیات های عزاداری منطقه برگزار می شود در حقیقت قدمی در راستای تعظیم شعائر دینی و مذهبی و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی در پایان از مردم، مسئولان، ائمه جماعت و هیات های عزاداری درخواست نمود تا با حضور خود در این تجمع، در تعظیم شعائر حسینی کوشا باشند.

کد مطلب 2173142

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