به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عصر چهارشنبه با اشاره به اجرای مصوبات کمیسیون انرژی استان اظهار کرد: در پی تصمیمات اتخاذشده در نشست کمیسیون انرژی استان به ریاست استاندار هرمزگان، امروز بازدید میدانی از جایگاه‌های سوخت شرق استان با حضور دادستان‌ها، مقامات قضایی محلی و پلیس فراجا انجام شد.

رفع محدودیت جایگاه‌های سوخت در میناب

وی افزود: در شهرستان میناب از تمام جایگاه‌های سوخت بازدید شد و برخی تصمیمات و محدودیت‌های محلی که تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته و موجب ایجاد مشکل برای مردم شده بود، لغو شد.

قهرمانی ادامه داد: یکی از جایگاه‌های بزرگ شهر میناب که به دلیل تخلفی جزئی در ماه‌های گذشته برای چندین ماه از ارائه خدمات محروم شده بود، با دستور قضایی مجدداً فعال شد و محدودیت‌های سایر جایگاه‌ها نیز مورد بررسی و در موارد لازم برطرف شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در جریان این بازدید، برخی تخلفات نیز به صورت میدانی احراز و دستورات لازم برای برخورد قانونی با متخلفان صادر شد. امیدواریم با اجرای این تصمیمات، شاهد کاهش صف‌های سوخت و بهبود شرایط برای مردم میناب باشیم.

سه جایگاه دیگر رودان موظف به عرضه سوخت شدند

وی با اشاره به وضعیت جایگاه‌های سوخت شهرستان رودان گفت: این شهرستان با جمعیتی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر و نزدیک به ۷۰ هزار کارت سوخت ثبت‌شده، در حال حاضر عملاً با یک جایگاه سوخت اضطراری و حدود هفت تا هشت نازل فعال مواجه است که برخی از نازل‌ها نیز گاهی دچار نقص می‌شوند.

قهرمانی افزود: از سوی دیگر، با توجه به سیاست‌های اعمال‌شده در استان کرمان، بخشی از مردم جنوب کرمان نیز برای تأمین سوخت به رودان مراجعه می‌کنند که این موضوع موجب افزایش تقاضا و تشدید صف‌ها شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به این شرایط، مقرر شد محدودیت‌های محلی در رودان لغو شود و سه جایگاه فعال دیگر این شهرستان که دارای کارت اضطراری هستند نیز سوخت را در اختیار مردم قرار دهند و به صورت ۲۴ ساعته به شهروندان خدمت‌رسانی کنند.

برخورد قاطع با سوخت‌گیری‌های نامتعارف

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل هوشمند مصرف سوخت در استان گفت: در تمام استان جایگاه‌های سوخت به دوربین‌های هوشمند پلاک‌خوان و سامانه‌های هوشمند مجهز شده‌اند و به صورت هفتگی خودروهایی که سوخت‌گیری‌های مکرر و نامتعارف دارند، شناسایی می‌شوند.

قهرمانی تأکید کرد: در شرایط فعلی که مردم با گرمای شدید و محدودیت‌های سوخت مواجه هستند، اجازه نمی‌دهیم کسی با تخطی از قانون و مقررات، حقوق مردم را تضییع کند و برخورد با متخلفان قاطع خواهد بود.

وی گفت: خودروهای متخلف پس از شناسایی، توقیف و کارت سوخت آنها نیز ضبط می‌شود و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

عرضه خارج از شبکه سوخت؛ خط قرمز دستگاه قضایی

قهرمانی همچنین با اشاره به بررسی عملکرد جایگاه‌ها در ساعات ممنوعیت عرضه سوخت اظهار کرد: در میناب مقرر شده بود عرضه سوخت از ساعت ۱۲ ظهر آغاز شود، اما در بازدیدهای میدانی مشخص شد برخی جایگاه‌ها در فاصله ساعت ۱۲ شب تا ۱۲ ظهر، حتی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار لیتر سوخت را به افراد خاصی عرضه کرده‌اند.

وی افزود: برای این موارد، پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه تشکیل شد و با جایگاه‌های متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان درباره وضعیت رودان نیز گفت: مقرر شده بود عرضه سوخت از ساعت ۵ صبح آغاز شود، اما بررسی‌های میدانی نشان داد برخی جایگاه‌ها در ساعات ممنوع نیز اقدام به عرضه سوخت کرده‌اند که این موضوع نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.

محدودیت برای مردم قابل قبول نیست

قهرمانی با انتقاد از وضعیتی که موجب معطلی طولانی مردم در صف‌های سوخت شده است، گفت: در بازدید از رودان شخصاً با مردم گفت‌وگو کردم و برخی شهروندان اعلام کردند از ساعت ۱۰:۳۰ یا ۱۱ صبح تا حدود چهار و نیم بعدازظهر در صف منتظر مانده‌اند، اما در نهایت به دلیل تمام شدن سوخت جایگاه، بدون دریافت سوخت مجبور به بازگشت شده‌اند.

وی ادامه داد: این نوع محدودیت، ناعادلانه است. همه مردم باید از حقوق برابر برخوردار باشند و اگر کمبود سوختی وجود دارد، این کمبود باید برای همه یکسان اعمال شود، نه اینکه عده‌ای خارج از مقررات سوخت دریافت کنند و مردم عادی ساعت‌ها در صف بمانند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: مقرر شد سه جایگاه دیگر رودان نیز همانند رویه‌ای که در بسیاری از استان‌های کشور اجرا می‌شود، نسبت به عرضه سوخت به مردم اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر تخلف، سوءجریان یا سوءاستفاده‌ای در زمینه سوخت وجود دارد، وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه قضایی است که با آن برخورد کند و اجازه ندهد حقوق عمومی مردم تحت تأثیر تخلفات قرار گیرد.

قهرمانی در پایان گفت: استفاده از دوربین‌های پلاک‌خوان و سامانه‌های هوشمند این امکان را فراهم کرده است که خودروهای دارای سوخت‌گیری نامتعارف به صورت هفتگی شناسایی شوند و با آنها برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.