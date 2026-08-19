فرماندار آستارا: دهیاران خط مقدم حفظ یکپارچگی روستاها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی عصر چهارشنبه در جلسه مشترک با امامجمعه، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، بخشداران و دهیاران بخش مرکزی و لوندویل، با تأکید بر ضرورت همدلی مسئولان برای توسعه روستاهای شهرستان، گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که باید با عزم جهادی و تلاش شبانهروزی، مشکلات روستاها را یکی پس از دیگری برطرف کنیم. ما در یک وضعیت جنگی قرار داریم و همه ظرفیتها باید برای پیشبرد امور مردم بسیج شود.
فرماندار آستارا با اشاره به اهمیت سرعت عمل در ادارات، بخشداریها و دهیاریها، تأکید کرد: هیچ کار مردم نباید زمین بماند. دهیاران باید در خط مقدم خدمترسانی باشند.
وی وظیفه ذاتی دهیاران را صیانت از ساختار روستاها دانست و افزود: یکپارچگی کالبدی و اجتماعی روستاها خط قرمز ما است.
درمانی با هشدار نسبت به ساختوسازهای بیرویه گفت: دهیاران باید با همکاری جهاد کشاورزی از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری کنند. اراضی حاصلخیز سرمایه شهرستان است و نباید قربانی سودجویی شود.
فرماندار آستارا همچنین نقش دهیاران در فعالسازی ظرفیت خیرین را مهم دانست و افزود: دهیاران باید با ارتباط چهرهبهچهره و حضور در تجمعات مردمی، اعتماد روستاییان و خیرین را تقویت کنند.
وی با تأکید بر رعایت کامل موازین قانونی گفت: اجاره ویلاها بهصورت خانهمسافر باید تحت نظارت دقیق دهیاران باشد تا از تخلفات جلوگیری شود.
درمانی با مورد بررسی قرار دادن موارد مختلفی از جمله پسماند روستایی، چالشهای گردشگری، مشکلات آب و فاضلاب، اولویتهای عمرانی، تعامل با دستگاههای اجرایی و نقش دهیاران در توسعه پایدار روستاها با اشاره به اهمیت این حوزهها گفت: روستاهای ما ظرفیتهای ارزشمندی دارند. اگر همدلی و همکاری فرابخشی شکل بگیرد، میتوانیم بسیاری از مشکلات را در کوتاهترین زمان حل کنیم.
فرماندار آستارا در پایان با تأکید بر اینکه دهیاران باید در میدان باشند، افزود: حضور فعال در اجتماعات مردمی، ارتباط مستمر با روستاییان، نظارت دقیق بر ساختوسازها و پیگیری امور عمرانی، مسیر آبادانی روستاهای آستارا را هموار میکند.
دهیاران باید با همت بالا پیگیر مطالبات مردمی باشند
ولی داداشی نماینده مردم شهرستان آستارا در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تأکید بر جایگاه والای مردم و نقش دهیاران در پیگیری مطالبات عمومی، اظهار کرد: دهیاران باید با همت بالا و ارتباط مستمر با مردم، پیگیر مشکلات و خواستههای آنان باشند و دستگاههای اجرایی نیز موظفاند تعامل لازم را برای حل مسائل روستاها داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی گفت: دهیاران باید صدای مردم باشند و با پیگیری جدی، مطالبات روستاییان را به نتیجه برسانند.
نماینده مردم آستارا با ابراز تأسف از فشارهای اقتصادی بر مردم افزود: ما از مردم عذرخواهیم و امیدواریم با دعای خیر شما، پیروزی نهایی بر دشمنان و کفر رقم بخورد. توکل بر خدا و همراهی مردم، مسیر عبور از این شرایط سخت را هموار میکند.
وی با اشاره به تلاشهای انجامشده در حوزه زیرساختها گفت: خوشبختانه در آستارا روستای بدون برق و گاز نداریم و این نشاندهنده کارهای بزرگی است که طی سالهای گذشته انجام شده؛ اما همچنان مشکلاتی وجود دارد که نیازمند همکاری همه دستگاهها با دهیاران است.
داداشی با بیان اینکه کشور در حال جنگ اقتصادی و سیاسی با دشمنان است، تأکید کرد: در چنین شرایطی، همکاری همه آحاد جامعه ضروری است و دهیاران باید با روحیه جهادی در میدان باشند.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب پسماند در شهرستان افزود: دپوی پسماند در آستارا اکولوژی منطقه را بهشدت بر هم زده و این موضوع باید در اولویت کارها قرار گیرد. حل این بحران نیازمند تصمیمگیری فوری و همکاری همه دستگاهها است.
نماینده مردم آستارا در پایان با تأکید بر اینکه دهیاران محور توسعه روستاها هستند، افزود: اگر تعامل میان دهیاران و دستگاههای اجرایی تقویت شود، بسیاری از مشکلات روستاهای آستارا قابل حل است. مردم شایسته بهترین خدمات هستند و ما وظیفه داریم با تلاش مضاعف، مسیر توسعه را هموار کنیم.
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