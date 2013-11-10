هانیه توسلی محبوبه "شاهگوش" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، توسلی که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته برای بازی در فیلم "دهلیز"، سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن را شکار کرده بود، برای اولین بار با داود میرباقری همکاری کرد.

او در "شاهگوش"، نقش محبوبه، همسر سرگرد اسد خفته ملقب به شاهگوش با بازی فرهاد اصلانی را دارد. بدین ترتیب زوج اصلانی و توسلی، برای بار سوم بعد از فیلم‌های "خصوصی" و "به خاطر پونه" این بار در "شاهگوش" در برابر هم قرار گرفتند.

توسلی در لوکیشن خانه خفته که در حوالی میدان قیام تهران قرار داشت، مقابل دوربین رفت تا اسم او هم به فهرست بلند بالای بازیگران شاهگوش اضافه شود.

تاکنون دو قسمت از این سریال توسط شرکت تصویر گستر پاسارگاد، روانه شبکه نمایش خانگی شده است و قسمت سوم هم پس از ایام عزاداری دهه اول محرم، توزیع می‌شود.

در سریال "شاهگوش" که سید محمد امامی و مهران برومند تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارند، بازیگرانی مانند فرهاد اصلانی، اکبر عبدی، محسن تنابنده، مرجانه گلچین، طناز طباطبایی، حمیدرضا آذرنگ، هادی کاظمی، شهرام حقیقت دوست، احمد مهران فر، رضا کیانیان، الهام پاوه نژاد، سیروس گرجستانی، حامد میرباقری، علیرضا جعفری و... بازی می کنند که حالا نام هانیه توسلی هم به آنها اضافه شده است.

بازیگر بعدی که شاهگوشی می‌شود چه کسی است؟ باید صبر کرد و دید. صبری که مطمئنا طولانی نخواهد بود.