14 هکتار از شهر جورقان دارای بافت فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر ،محمد علی محمدی پیش از ظهر یکشنبه درمراسم تودیع و معارفه شهرداران جدید و قدیم شهر جورقان در دفتر امام جمعه این شهر، عنوان کرد: پس از شهر همدان که 700 هکتار بافت فرسوده دارد و در حال بازسازی این بافت هستیم، شهر جورقان نیز به عنوان دومین شهر استان در راستای طرح نوسازی بافت فرسوده قرارگرفته است.

وی ادامه داد: خدمت در نظام جمهوری انقلاب اسلامی نعمتی است که شامل همه نمی شود و و اگر بتوانیم به امور مردم خالصانه بپردازیم یکی از الطاف الهی شامل حال مسئولان شده است.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری همدان با تاکید بر اینکه با وجودی که جورقان 14 سال است تبدیل به شهر شده به علت شرایط خاص، همچنان بافت روستایی خود را حفظ کرده است، افزود: در دولت مهرورز قدم های خوبی در این شهر در راستای توسعه برداشته شد و در دولت یازدهم نیز اقدامات مناسبی برای توسعه آن در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه 14 هکتار از بافت فرسوده شهر جورقان فرسوده است، اظهار داشت: شناخته شدن بخشی از شهر به عنوان بافت فرسوده و داده شدن تسهیلات برای بازسازی آن یکی از فرصت ها برای مردم این شهر است.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری همدان بیان داشت: باز شدن معبر ورودی شهر، ساخت کمربندی، ساخت مجتمع آموزشی با هزینه دو میلیارد و 200 میلیون تومان و ساخت درمانگاه که به زودی به شبانه روزی ارتقا می یابد از خدمات دولت در این منطقه است.

محمدی با اشاره به اینکه جمع آوری فاضلاب شهر هنوز سامان درستی نگرفته است، افزود: اداره برق نیز از شهر همدان مستقل شده و خدمات بهتری می تواند به همشهریان ارئه دهد.

وی عنوان کرد: مسئولان برای ایجاد زمینه خدمات رسانی بهتر باید تعامل وارتباط بیشتری با مردم داشته باشند و در دنیای کنونی دیگر کمتر دولت های تصدی گری را برعهده داشته و امور اجرایی در شهرها به عهده شهرداری هاست که در واقع یک بخش مستقل از دولت هستند.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری همدان باپیشنهاد اداره محله محوری شهر جورقان به عنوان پایلوت این طرح در استان، افزود: در گذشته شهر همدان 40 محله وجود داشت که با از بین رفتن این محله ها همه مسئولیت وبار خدمات رسانی بر شهر به عهده شهرداری قرار گرفته است.

مدیر کل امور شهری وشوراهای استانداری همدان نیز در این مراسم از شهردار جدید جورقا ن درخواست کرده که برای انجام بهتر امور هدف گذاری بلند مدت داشته باشد.

سلیمان حیدری دلگرم با اشاره به اینکه در کنار انجام امور باید هدف گذاری بلند مدت را نیز مدت نظر داشت، افزود: نباید اعضای شوراهای شهر انتظار داشته باشند برای رسیدن به هدف خود می توانند از قانون عبور کنند.

وی ادامه داد: شوراهای شهرها باید مطالبات مردمی را ساماندهی کرده و برای حل آن طرح وبرنامه ارئه دهند و شهرداری در همه جای دنیا غیر ارگانی دولتی است و باید شورا ومردم یاری گر شهرداری در انجام خدمات رسانی بهتر باشد.

مدیر کل امور شهری وشوراهای استانداری همدان با اشاره به اینکه انتظار انجام کاربیش از توان شهرداری ها درست نیست، افزود: راه امام حسین(ع) همدان عدالت و رعایت قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

حیدری دلگرم اذعان داشت: در ارتباط با رعایت قوانین از هیچ قصوری گذشت نمی کنم و شهردار جدید شهر با توجه به اینکه مردم جورقانی افرادی متدین هستند باید به دنبال ساخت شهری اسلامی باشد.

وی با تاکید براینکه پی گیری مصوبات دوران گذشته نیاز مندی همت شورای جدیدشهر است، اظهار داشت: هر مسئولی که در ذهن خود تصور کند خادم مردم نیست ،زندگیش بی ثمر خواهد بود.

مدیر کل امور شهری وشوراهای استانداری همدان اذعان داشت: نباید از قوانین شوراها استنباط شود که شورای شهر فقط در حوزه شهرداری فعالیت می کند بلکه اعضا شورا باید پی گیر همه مطالبات مردم باشند.

رئیس شورای شهر جورقان با اشاره به اینکه این شهر نیاز به نگاه ویژه ای دارد، عنوان کرد: زیر سازی های این شهر غیر اصولی است و همه مردم خواهان تغییر وضع موجود اند چه در بخش مدیریتی وچه اجرایی

موسی احمدی ادامه داد: آسفالت خیابان اصلی شهر در زمانی ریخته شده که این شهر همچنان روستا بوده و سیستم برق رسانی نیز پاسخگوی نیاز ها نیست.

وی با اشاره به اینکه روشنایی معابر بسیار ضعیف است، اذعان داشت: مسئولان باید بیش از پیش به جورقان توجه داشته و نباید سیستم جمع آوری فاضلاب نیمه کار رها می شد چرا که مشکلاتی را ایجاد کرده است.

رئیس شورای شهر جورقان با تاکید براینکه این منطقه از سد اکباتان دارای حق آبه است ،اظهار داشت: یا حق آبه از سد اکباتان به کشاورازان اختصاص یابد ویا اینکه اجازه حفر چاه داده شود چون این منطقه از استان از داشتن مراکز علمی وفرهنگی محرم مانده است.

امام جمعه شهر جورقان نیز در این مراسم گفت: مصوبات دولت های قبلی در بخش عمران شهر جورقان مورد پی گیری مسئولان قرار گیرد.

حجت الاسلام سید علی حسینی با تاکید براینکه چندین مصوبه دردوران دولت مهر ورز برای عمرانی شهر جورقان گرفته شد ،اذعان داشت: برخی ازاین پروژه به پایان رسیده و برخی نیز درحال اتمام است.

وی اظهار داشت: نباید ازهدف اصلی امام حسین(ع) که همه برپایی نماز است فاصله گرفت و شیعیان نیز به واسطه داشتن محبت به نوه وی آتش بر آنان چون حضرت ابراهیم سرد خواهد شد.

امام جمعه شهر جورقان با تاکید براینکه امور اجرایی برعهده دولت است، عنوان کرد: باید بیش از پیش به عمران وآبادانی این شهر توجه لازم شود.

شهردار سابق جورقان نيز با اشاره به اینکه در زمان قبول مسئولیت تنها 20 درصد از کار ساماندهی گلزار شهدا انجام شده بود ،عنوان کرد:در سال89 و تنها در 45 روز کار ساماندهی گلزار شهدا که میزبان 20 شهید است به پایان رسید.

علی کوروش عبادی ادامه داد: برای جدول گذاری معابر نیز 950 میلیون تومان هزینه شده وبه ساماندهی ورودی شهرکه وضع نامناسبی داشت پرداختیم اما به علت نبود اعتبارلازم نتوانستیم زیرگذر آن را اجرا کنیم.

شهردار جورقان با تاکید براینکه 450 میلیون تومان برای تملک ورودی شهرهزینه شده است، افزود: یک میلیارد تومان نیزدر چهار سال گذشته صرف ریختن آسفالت در معابر شده و هزینه چهار ساله بخش عمرانی نیز پنج میلیارد و 400میلیون تومان بوده است ویک میلیاردتومان نیز برای تملک اراضی کمربندی شهرهزینه شده است.

عبادی با اشاره به اینکه 80 درصد تملک های کمربندی شهرانجام شده است، اظهار داشت: شهرجورقان ازنظر داشتن فضای سبزبسیارفقیراست.

درپایان این مراسم سید منصور موسوی به عنوان شهرداری جدید شهر جورقان با حکم استاندار منصوب شد.