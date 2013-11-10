تمهیدات ترافیکی پلیس برای تاسوعا و عاشورا

سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تمهیدات پلیس برای روزهای تاسوعا و عاشورا اظهار داشت: با توجه به اینکه پایتخت از فردا به علت آلودگی هوا تعطیل شده است پیش بینی می کنیم سفرهای هموطنان به منظور شرکت در مراسم تاسوعا و عاشورا از امروز آغاز شود. این در حالی است که بسیاری از هموطنان بر اساس سنت این مراسم آیینی را در شهر خودشان برگزار می کنند.

وی ادامه داد: تمامی تسهیلات برای شهرهای مسافرفرست و مسافرپذیر انجام شده و تمهیدات لازم برای جلوگیری از ترافیک در خروجی ها و ورودی های شهر پیش بینی شده است.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور با بیان اینکه در هر شهری یک محل تجمع بزرگ دسته های عزاداری وجود دارد تاکید کرد: پلیس تسهیل ترافیک در این مناطق را به منظور عبور و مرور راحت هیاتهای عزاداری و عزاداران بر عهده داشته و در این راستا برنامه هایی را دستور کار داریم. روز عاشورا نیز طرح ویژه ترافیکی در شهرهای بزرگ اجرا می شود.

به گفته مهرایی، به جز ترددهای ضروری آتش نشانی و اورژانس که تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شده است اولویت تردد با هیاتهای مذهبی است.

وی از رانندگان خواست در روز عاشورا از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند و ظرفیت معابر را برای تردد هیات های عزاداری باز نگه دارند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور پیش بینی کرد تردد در جادههای کشور در روزهای آینده در جادههای کشور افزایش یابد.