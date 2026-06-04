ورود وسایل نقلیه و موتور به مراسم عید غدیر «ممنوع» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شکیبایی رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: بر اساس آیین نامه، ورود هرگونه وسیله نقلیه به مراسم ها ممنوع است حتی اگر پلیس محدودیتی اعمال نکند که ما همیشه در مراسمات این مسئله را رعایت کرده و از ورود آنها به مراسم ها جلوگیری می کنیم.

وی افزود: متاسفانه عده ای از رانندگان علی الخصوص موتورسیکلت سواران با موتور به داخل محیط مراسم می آیند که از ورود آنها جلوگیری می کنیم.

رئیس پلیس ترافیک شهری ادامه داد: از آنجایی که به ماه محرم نیز نزدیک می شویم به همه موتورسواران اعلام می کنم که نباید وارد دسته جات شوند.