  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

ورود وسایل نقلیه و موتور به مراسم عید غدیر «ممنوع» شد

ورود وسایل نقلیه و موتور به مراسم عید غدیر «ممنوع» شد

رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ورود موتور و هر نوع وسیله نقلیه به همه مراسم ها از جمله مراسم عید غدیر امروز، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شکیبایی رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: بر اساس آیین نامه، ورود هرگونه وسیله نقلیه به مراسم ها ممنوع است حتی اگر پلیس محدودیتی اعمال نکند که ما همیشه در مراسمات این مسئله را رعایت کرده و از ورود آنها به مراسم ها جلوگیری می کنیم.

وی افزود: متاسفانه عده ای از رانندگان علی الخصوص موتورسیکلت سواران با موتور به داخل محیط مراسم می آیند که از ورود آنها جلوگیری می کنیم.

رئیس پلیس ترافیک شهری ادامه داد: از آنجایی که به ماه محرم نیز نزدیک می شویم به همه موتورسواران اعلام می کنم که نباید وارد دسته جات شوند.

کد مطلب 6850075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها