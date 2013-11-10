اسامی 17 بازیکن میلان مشخص شد/ سفر استیلی و منتقمی به ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مذاکرات محمد رویانیان با فرانکو باره‌سی در تهران و میلان و همچنین مکاتبات و رایزنی‌هایی که در یک ماه اخیر صورت گرفته، قرار است دو تیم ستارگان پرسپولیس و میلان در تاریخ هفتم آذر ماه در یک بازی خیریه به مصاف یکدیگر بروند.

در همین رابطه، شب گذشته فرم قرارداد پیشنهادی از سوی میلانی‌ها برای محمد رویانیان ارسال شد که در این قرارداد، نام 17 بازیکن که حضورشان برای بازی و سفر به تهران قطعی شده است، دیده می‌شود. در میان این 17 بازیکن، چند ستاره بین‌المللی و مطرح جهانی نیز حضور دارند.

همچنین قرار بود بهروز منتقمی، قائم مقام باشگاه، حمید استیلی مدیر عامل شرکت پیشکسوتان و حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس برای عقد قرارداد نهایی عازم ایتالیا شوند که با توجه به کمبود وقت و طولانی بودن زمان صدور روادید، مقرر شد قائم مقام باشگاه و حمید استیلی با توجه به دارا بودن روادید شینگن برای عقد قرارداد نهایی در پایان هفته جاری عازم ایتالیا شوند.

طبق اعلام سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان برای تامین منابع مالی، امروز هم مذاکراتی داشته است. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس منابع مالی این بازی را تامین کرده است. به گونه‌ای که برگزاری این بازی دوستانه هیچ هزینه‌ای را به باشگاه تحمیل نخواهد کرد و قرار است در یک کنفرانس خبری، چگونگی تامین منابع مالی به اطلاع هواداران و افکار عمومی برسد تا به طور شفاف و کامل در جریان تلاش‌های صورت گرفته قرار بگیرند.

محمد رویانیان همچنین قصد دارد پس از عقد قرارداد نهایی با ستارگان میلان، برای انتخاب تیم ستارگان فوتبال پرسپولیس، جلساتی را با پیشکسوتان باشگاه برگزار کند و در حال حاضر هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و در پی آن، اقدامی هم صورت نگرفته و تیمی انتخاب نشده است.

