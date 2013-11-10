زمان بازگشت خسرو حیدری مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو حیدری در گفتوگو با سایت باشگاه استقلال در خصوص شرایط خود اظهار داشت: هر روز در دو نوبت صبح و عصر به کمپ تیمملی میروم و به دویدن دور زمین میپردازم تا آهستهآهسته خودم را برای حضور در تمرینات گروهی آماده کنم.
وی در ادامه اظهار داشت: انشاءالله اگر مشکل خاصی پیش نیاید فکر میکنم از بازی با ملوان برای استقلال به میدان بروم تا بتوانم باز هم در خدمت استقلال باشم.
مدافع استقلال در خصوص شرایط این تیم هم تاکید کرد: به نظرم استقلال در دیدار با تراکتورسازی خوب بازی کرد و اگر کمی خوششانس بود میتوانست به پیروزی برسد. به هر حال با توجه به شرایطی که تیم ما در چند هفته اخیر داشت و کمبود بازیکن، احساس میکنم تا اینجای کار خوب عمل کردیم و امیدوارم در نیمفصل دوم بتوانیم پرقدرتتر از این هم ظاهر شویم. استقلال به عنوان قهرمان فصل پیش حتما همه هدف و برنامهاش دفاع از عنوان قهرمانی است و امیدوارم در پایان فصل با حمایت هواداران بتوانیم به این عنوان دست پیدا کنیم.
تیمهای فوتبال استقلال و ملوان در دیداری معوقه از هفته دوازدهم لیگ برتر، روز یکشنبه سوم آذرماه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.
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