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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۹:۴۶

با پا در میانی سیدمهدی رحمتی؛

فرزاد حاتمی با استقلال به توافق رسید/ احتمال امضای قرارداد در روز دوشنبه

فرزاد حاتمی با استقلال به توافق رسید/ احتمال امضای قرارداد در روز دوشنبه

مهاجم پیشین تیم فوتبال استقلال که به تازگی از تیم فولاد خوزستان جدا شده است، پس از دیدار با مدیرعامل باشگاه استقلال در آستانه بازگشت به جمع آبی پوشان پایتخت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه استقلال امروز گزارش داد که فرزاد حاتمی به همراه سیدمهدی رحمتی در دفتر علی فتح‌الله‌زاده حاضر شد. بازیکن پیشین تیم استقلال به همراه کاپیتان تیم برای رفع سوءتفاهمات به دفتر مدیرعامل استقلال رفت و در نشستی صمیمانه با فتح‌الله‌زاده به صحبت پرداخت .

در این نشست توافقات لازم برای حضور حاتمی در استقلال هم صورت گرفت تا وی به احتمال زیاد فردا دوشنبه قرارداد خود را با استقلال به امضا برساند.

این در حالی است که فرزاد حاتمی نیم فصل دوم سال گذشته هم در استقلال حضور داشت ولی در پایان فصل امیر قلعه نویی این بازیکن را نخواست تا حاتمی با ناراحتی استقلال را به مقصد فولاد خوزستان ترک کند. حاتمی در فولاد هم روزهای خوبی را پشت سر نگذاشت و در نهایت تصمیم گرفت بعد از چند ماه حضور در اهواز، از جمع بازیکنان این تیم جدا شود.

بعد از خداحافظی فرهاد مجیدی از فوتبال، استقلال با "کبه" بازیکن بورکینافاسویی داماش گیلان به توافق رسیده بود. در صورت توافق نهایی، حاتمی دومین بازیکنی است که استقلال در نقل و انتقالات نیم فصل جذب می‌کند.

 

کد مطلب 2173488

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