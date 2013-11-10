به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی عصر یکشنبه پس از پایان مسابقه تیم‌های ایرانجوان بوشهر و پیکان تهران در جمع خبرنگاران با تمجید از بازی خوب تیم ایرانجوان در این مسابقه، اظهار داشت: ایرانجوان، تیمی جوان و با انگیزه است و حرف‌های زیادی در آینده برای گفتن خواهد داشت.

وی به شدت از داوری این مسابقه انتقاد کرد و افزود: صالحی داوری پرنقصی در این مسابقه داشت و توقع بیشتری از داوران لیگ برتری داریم که شاهد ضعف زیادی در این مسابقه بودیم.

سرمربی تیم پیکان تهران با انتقاد از صحنه پنالتی گرفته شده برای تیم ایرانجوان، اضافه کرد: بازیکن من قسم می‌خورد هیچ کاری بر روی بازیکن ایران جوان انجام نشد که داور نقطه پنالتی نشان داد.

بازی آینده با کمبود بازیکن روبرو هستیم

وی با اشاره به اخراج دو بازیکن تیم پیکان از این مسابقه، تصریح کرد: در این مسابقه دو بازیکن ما توسط داور از مسابقه اخراج شد و برای بازی آینده با کمبود بازیکن و مشکل روبرو خواهیم بود.

کاظمی در ادامه به وضعیت این تیم برای مسابقات آینده اشاره کرد و بیان داشت: ما تا نیم فصل اول جز سه تیم برتر گروه خود خواهیم بود افزود: اگراین مهم محقق نشد از تیم پیکان می‌روم.

لازم به دکر است که از هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم ایرانجوان بوشهر با نتیجه دو بر یک مقابل میهمان خود پیکان تهران به برتری دست یافت و جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی لیگ دسته اول مستحکم‌تر کرد.