برگزاری مراسم عزاداری شب تاسوعا به میزبانی مجلس اعلای عراق و با حضور شخصیتها/ برگزاری مراسم تاسوعا در 14 استان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم شب تاسوعا که به میزبانی مجلس اعلای عراق برگزار شد نوری المالکی نخست وزیر، خضیر الخزاعی کفیل ریاست جمهوری عراق،موفق الربیعی مشاور سابق امنیت ملی عراق،ابراهیم الجعفری رئیس تحالف ملی عراق،عادل عبدالمهدی از سران مجلس اعلا،زهیر الچلبی از شخصیت های سیاسی عراق ، هادی عامری رئیس سازمان بدر و جمعی از اعضای ارشد این سازمان،برخی از نمایندگان پارلمان عراق و برخی از شخصیت های کشوری و لشکری عراق حضور داشتند.

در این مراسم سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق در جمع صدهاتن از مردم عزادار ابا عبدالله الحسین سخنرانی کرد.

فردا نیز قرار است مراسم روز تاسوعا به میزبانی مجلس اعلای عراعق در بغداد و 14 استان دیگر عراق به صورت همزمان برگزار شود و سخنرانی سید عمار حکیم از طریق ویدیو کنفرانس در آن پخش شود.