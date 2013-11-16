تیم فوتبال راهیان کرمانشاه به مصاف ایرانجوان بوشهر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های راهیان کرمانشاه و ایرانجوان بوشهر عصر فردا یکشنبه در حالی حساسترین بازی گروه دوم را برگزار می کنند که هر کدام آن ها انگیزه های متفاوتی برای این مسابقه دارند و به شدت دنبال سه امتیاز مسابقه هستند.

از یک سو تیم راهیان کرمانشاه برای جبران امتیازهای از دست رفته خود و عقب نماندن از کورس صعود احتیاج مبرمی به سه امتیاز خانگی این مسابقه دارد و قصد دارد با برتری مقابل صدرنشین هم فاصله امتیازی خود را با صدر جدول کم کند و هم اینکه به دومین پیروزی پیاپی خود در این رقابت ها دست یابد.

از سوی دیگر نیز تیم ایرانجوان بوشهر که تا پایان هفته نهم مقتدرانه به صدر جدول تکیه زده است به دنبال کسب سه امتیاز دیار شیرین و فرهاد می گردد تا هم جایگاه خود را در صدر مستحکم کند و هم یک قدم دیگر به لیگ برتر نزدیک گردد.

بدون شک راهیان کرمانشاه در این دیدار خانگی چشم به حمایت هواداران خود خواهد دوخت تا بلکه با تشویق های آنان بتواند از این کارزار سخت پیروز بیرون آمده و به سه امتیاز شیرین خانگی این دیدار دست پیدا کند.

در همین رابطه مدیرعامل راهیان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی مناسب تیمش در آستانه مسابقه برابر ایرانجوان بوشهر خبر داد و گفت: با توجه به استراحت تیم راهیان در هفته گذشته تمرینات این تیم با انسجام و جدیت بیشتری دنبال و بازیکنان به مرز آمادگی کامل برای این مسابقه مهم و حساس رسیده اند.

سلمان کریمی خاطرنشان کرد: بازیکنان طی روزهای گذشته تمرینات بانشاط و منسجمی را پشت سر گذاشته و از لحاظ روحی و روانی نیز آماده این مسابقه هستند و امیدوارم به آنچه که استحقاق آن را دارند دست یابند.

وی افزود: هم کادر فنی و هم بازیکنان تیم به خوبی از اهمیت این مسابقه آگاه هستند و می دانند که پیروزی و کسب سه امتیاز برابر ایرانجوان از نان شب نیز برای آن ها واجب تر است.

کریمی همچنین به نقش مهمی که تماشاگران برای پیروزی راهیان می توانند ایفا کنند اشاره کرد و گفت: امیدوارم هواداران فهیم باشگاه با حضور گسترده خود موجبات موفقیت و پیروزی راهیان در این مسابقه مهم را فراهم کنند.

تا پایان هفته نهم تیم ایرانجوان با 17 امتیاز در صدر قرار دارد و راهیان کرمانشاه نیز با هفت مسابقه و 9 امتیاز جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است.

پیروزی راهیان برابر ایرانجوان می تواند باعث صعود یک پله ای و در خوشبینانه ترین حالت، سه پله ای این تیم در گروه شود.

گفتنی است؛ دیدار تیم های فوتبال راهیان کرمانشاه و ایران جوان بوشهر از ساعت 14:30 دقیقه روز یکشنبه 26 آبان در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار خواهد شد.