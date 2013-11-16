زنده کردن راه امام حسین(ع) به اندازه عزاداریش ثواب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد عرب اسدی شامگاه جمعه در همایش بزرگ عزاداران حسینی در حسینه اعظم مغان با اشاره به آیه 20 سوره توبه " الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُ‌وا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَ‌جَةً عِندَ اللَّـهِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ" گفت: خداوند در این آیه می فرماید کسانی که ایمان آوردند و در راه خدا هجرت کردند و سختی ها را به جان خریدند و با اموال و جانهایشان جهاد کردند درجات عظیمی نزد خداوند دارند و عاقبت بخیر می شوند.

وی با اشاره به این که زمانی جنگ بود و باب شهادت باز و عده ای رفتند، جنگیدند و عملا از آقا و مولایشان ابا عبدالله الحسین (ع) اطاعت کردند افزود: یکی از دعاها و آرزوهای عزاداران حسینی این است "یا لیتنا کنا معک و افوز فوزا عظیما " ای کاش ما هم در رکابت بودیم و می جنگیدیم و به آن درجات عظیمی که خداوند به شما و یارانتان داده بود بهره مند می شدیم.

جنگ و جهاد در راه خدا صرفا با فدا کردن جان نیست

این کارشناس دینی با تاکید بر اینکه جنگیدن و جهاد در راه خدا صرفا با فدا کردن جان نیست، تصریح کرد: روزی دشمن با اسلحه می آید، ما هم برای دفاع باید اسلحه بر داریم و باب شهادت هم باز است اما همیشه لازم نیست جنگ و جهادی باشد که در رکاب امام حسین (ع) باشیم همانطور که آیه 20 سوره توبه می فرماید "َجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ "، با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید.

عرب اسدی با اشاره به اینکه خداوند در این آیه، اموال را بر جان مقدم می کند، عنوان کرد: گرفتن مال بعضی انسان ها سخت تر از گرفتن جانشان است به گونه ای که حاضرند جانشان را بدهند اما به مالشان کوچکترین خدشه ای وارد نشود.

وی با یادآوری این نکته که امروز باب جهاد اصغر و نظامی بسته است اما دلیل این نیست که راه اطاعت و همراهی با امام حسین بسته باشد اذعان داشت: راه های دیگری که می توان در جهاد شرکت کرد و به آن فوز عظیم که یاران اباعبدالله درک کردند رسید همچنان باز است.

در مجالس آنچه باب نیست را رسم نکنید

مسئول تبیان استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیه 268 بقره " الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" ادامه داد: اگر بخواهید انفاق کنید شیطان به شما وعده فقر و تهیدستی می دهد و اگر فقیر باشید شما را به فحشا و منکر هدایت می کند.

عرب اسدی تاکید کرد: جوانان اگر زحمت بکشند و تلاش کنند و در جوانی و نوجوانی پایه های زندگی را محکم کنند و علم کاربردی و دقیق یا هنری بیاموزد که از آن در آمد و نان حلالی برای تشکیل خانواده در آورد از این وسوسه های شیطانی دور خواهند شد و عملا از امام حسین (ع) پیروی خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه آن هایی که وضع مالی خوبی دارند نباید در مجالسی که می گیرند چیزهایی که باب نیست را رسم کنند.

عدم توانایی ازدواج جوانان بدعت ایجاد می کند

این کارشناس مذهبی با یادآوری این که حضرت علی بن ابیطالب (ع) قنات هایی که از بین رفته بود را می خرید و سرمایه می گذاشت و آن ها را زنده می کرد و به فقرا واگذار می کرد که کار کنند و از فقر نجات یابند، اظهار داشت: کار دومی که این گروه می توانند انجام دهند این است که از فامیل خود شروع کنند و دست چند نفر ناتوان را بگیرند و به آن ها قرض بدهند تا زندگیشان رونق یابد، بحث ازدواج جوانان را تسهیل کنند تا از گناهان بعدی در جامعه جلوگیری بشود.

عرب اسدی در خاتمه با تاکید بر اینکه امام حسین شهید شد که از گناهان بعدی جلوگیری کند و بدعت ها را بردارد یادآور شد: عدم توانایی ازدواج جوانان بدعت ایجاد می کند، این که مجلس عزای امام حسین (ع) را به پا می کنیم خوب است، اما به حد کفایت اگر بودند کسانی که پیشقدم شدند بقیه به زنده کردن راه امام حسین (ع) بپردازند که ثوابش کمتر از برپایی مجالس عزای حسینی نیست و اقدام کردن در این مسیر هم پیروی عملی از امام حسین(ع) است.