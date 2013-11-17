به گزارش خبرنگار مهر، مراحل ساخت و پشت‌صحنه فیلم سینمایی "روبان قرمز" ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا فردا دوشنبه، 27 آبان ماه ساعت 16 در برنامه "یک فیلم، یک تجربه" نمایش داده می‌شود.

این مستند که ساخته رضا عاطفی است، شامل بخش‌های مختلف همچون بازدید از لوکیشن‌ها، گفتگو با عوامل و بازیگران است و رضا کیانیان، آزیتا حاجیان، حامد عنقا، اکبر عالمی، مهدی کریمی، محسن روشن، حسن غفاری، مسعود مددی، هایده صفی‌یاری، سلیمه رنگزن و محسن روزبهانی درباره این فیلم با مخاطبان صحبت می‌کنند.

از عوامل تولید این مستند می‌توان به کارگردان رضا عاطفی، تصویربردار محمدرضا جهان‌پناه، صدابردار فرزاد ناصح، تدوینگر شبنم حسینی، مدیر تولید پرستو مدانلو، صداگذاری رامین ابوالصدق و تهیه‌کننده ناهید دل‌آگاه اشاره کرد.