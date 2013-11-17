امیدوارم امروز کابینه بعد از 3 ماه تکمیل شود/ گودرزی یک معلم متخصص است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن روحانی در جلسه رای اعتماد به محمود گودرزی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ضمن بیان مطلب فوق افزود: چون برای چهارمین بار است برای معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در مجلس محترم حاضر می‌شوم، فکر می‌کنم مطالب هم کمی تکراری باشد. به دلیل اینکه نسبت به اهمیت ورزش و جوانان قبلا نکاتی را عرض کرده‌ام. البته همانطور که در گذشته بر آن تاکید کردم دولت خودش را پیکره‌ای از نظام می‌داند آنهم در کنار مجلس و همه. قطعا اعضای نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار یکدیگر باید بار سنگین را بردوش بگیریم.



وی افزود: دولت به حقوق قانونی مجلس توجه دارد و اینکه نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی رای اعتماد بدهند یا ندهند، حق قانونی آنها می‌داند. اما در عین حال در کنار همه حقوق قانونی که ما در اختیار داریم و وظایفی که بر دوش داریم، شرایط کشور ما، جامعه و منطقه و بین الملل، اقتضا می‌کند که بیش از پیش در کنار یکدیگر باشیم.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید دست در دست هم بدهیم و آن اولویت‌هایی که مورد نظر مجلس و دولت است به آنها بپردازیم، ادامه داد: این دولت در همان روز تحلیف ریاست جمهوری فهرست وزرا را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود تا هیچگونه تاخیری در انجام وظیفه خود نداشته باشد که از این حیث مورد توجه و تحسین مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران قرار گرفت.



وی خاطرنشان کرد: ما امروز به مرز سه ماه از فعالیت دولت رسیده‌ایم. امیدوارم امروز دولت بعد از سه ماه تکمیل شود و ما بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم. خواست مردم حل مشکلات معیشتی ، مسائل اجتماعی ، مسئله تورم ، مسئله اشتغال، مسائل سیاست خارجی و فرهنگی و اجتماعی است و شما خود بهتر می‌دانید که برای حل این مسائل جز همکاری نزدیک دولت و مجلس راه دیگری وجود ندارد.



روحانی یادآور شد: همه باید دست در دست هم بدهیم و از این مشکلات عبور کنیم. من تردیدی ندارم با وحدت و یکپارچگی و همدلی مشکلات جامعه و مردم را حل و فصل خواهیم کرد. حتی در سیاست خارجی و در مسائل خارجی در صورتی دولت موفق خواهد بود که بیگانگان وحدت و اتحاد و یکپارچگی ما را مشاهده کنند.



وی افزود: در این وحدت توجه به دولت و مجلس دوخته شده است. البته دولت مصمم به همکاری و تعامل با مجلس است و من تردید ندارم که اراده مجلس هم همکاری است. چرا که هر دو دغدغه ها و هدف های مشترکی دارند و در راهکارها نیز معمولا راهکارهای مشترکی را مد نظر قرار می دهند. در ماه آینده تلاش ما این است که بودجه را آماده کنیم ،آنجا هم همکاری و تعامل دولت و مجلس است تا بتوانیم بودجه ای که در خور این ملت باشد، دولت تهیه و مجلس آن را تایید کند.



روحانی در مورد وزارت ورزش و جوانان گفت: همانطور که قبلا هم اشاره کردم و در برنامه دولت تدبیر و امید آمده است ورزش را یک فعالیت نشاط آفرین، سلامت بخش و حتی زمینه مناسبی برای کاهش هزینه های دولت و ایجاد ثروت ملی می داند. دولت بر این مبنا نگاهش به مسئله ورزش یک نگاه تخصصی است. در سایه ورزش ما می توانیم غرور ، افتخار ملی و انسجام بیشتر ملی را شاهد باشیم. در سایه توسعه ورزش ما می توانیم شاهد سلامت جسمی و روحی و اجتماعی در کشورمان باشیم.

وی افزود: در سایه ورزش ما می توانیم به توسعه اقتصادی نیز نگاه کنیم. صنعت ورزش زمینه ای برای اشتغال در جامعه است. بنابراین دولت هم به ورزش حرفه ای هم به ورزش قهرمانی و هم به ورزش عمومی توجه خواهد داشت. بالاتر از این بسیاری از آسیب های اجتماعی که ما امروز با آن مواجه هستیم بخش بزرگی از این آسیب ها را در سایه توسعه ورزش می توانیم کاهش دهیم و اگر بگوییم ورزش عاملی برای امنیت اجتماعی و یا حتی عامل موثری در امنیت ملی است سخنی به گزاف نگفته ایم.



وی افزود: در کنار ورزش مسئله جوانان مطرح است. گرچه این دو در کنار هم بار این وزارتخانه را سنگین کرده اما دولت خود را متعهد می داند که قانون مجلس را در این زمینه اجرا کند. بنابراین مسئله توجه به جوانان بسیار حائز اهمیت است. جامعه ما یک جامعه جوان هست یا به تعبیر بعضی بسیار جوان هست و باید ما به دغدغه هایی که مربوط به جوانان است توجه کنیم. البته وزارتخانه های مختلفی این مسئولیت را برعهده دارند، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، تمام بخش های اقتصادی دولت، تامین اجتماعی، در همه این دستگاهها یک بخش مربوط به جوانان است.



روحانی ادامه داد: اما این وزارتخانه هم وظیفه خاصی را برعهده دارد. جوانان ما در روزگاری معضل اصلی شان تحصیلات عالیه بود. شاید از این مشکلات عبور کرده باشیم. امروز مشکل اصلی برای نسل جوان ما مسئله اشتغال است. مسئله منزلت اجتماعی است. مسائل فرهنگی است. مسائل اجتماعی است. مسائلی از قبیل رفع مشکل ازدواج و مسکن است که بسیاری از این مشکلات به مشکل اشتغال برمی گردد. در این زمینه همه وزارتخانه های دولت مسئولیت سنگینی را کم و بیش برعهده دارند. در بخش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و حتی در بخش سیاسی و امنیتی. اما این وزارتخانه باید با کمک سایر وزارتخانه ها به ویژه به مسئله جوانان و حل مشکلات آنها بپردازد.



رئیس جمهور افزود: برای اینکه فردی بتواند این بار سنگین را بردوش گیرد فرد صاحب نظر و متخصص و مدیری برای این وزارتخانه به مجلس پیشنهاد شده است. آقای محمود گودرزی که هم از نظر تخصصی و دانش و فعالیت های دانشگاهی در این زمینه بوده ، داری تالیفات متعدد و مقالاتی هست و سالها به وظیفه معلمی خود اشتغال داشته است. لااقل در دو زمینه ورزشی مقام مربیگری را دارد. کاملا به این محیط تخصصی آشنا هست. متخصصین فراوانی زیر دست این استاد تربیت یافته اند و می تواند با آشنایی که دارد افراد متخصصی را به کار بگیرد.



وی افزود: هم ما مسابقات آسیایی و هم جام جهانی را پیش رو داریم. هر چه زودتر این وزارتخانه دارای مسئول دائمی خود شود بهتر می توانیم برای آینده این مسابقات و برنامه هایی که پیش رو است برنامه ریزی کنیم.

روحانی خاطرنشان کرد: ایشان سابقه حضور در نهادهای انقلابی و جبهه را دارد و امیدواریم ایشان فضای انقلابی را با حضورشان در این وزارتخانه بیاورد. البته این وزارتخانه با این فضای انقلابی کار می کند اما امیدوارم ایشان بتواند با سلامت و استقرار اخلاق بیشتر آنهم اخلاق قهرمانی فتوت و مردانگی که در این زمینه همه ورزشکاران ما پیرو راه امیر المومنین(ع) خواهند بود، در زمینه تخصصی، اخلاقی و فرهنگی و هم به خاطر سوابقی که در مدیریت اقتصادی داشته، این بخش را سامان دهد.

روحانی در پایان گفت: پروژه های بسیاری در بخش ورزش باقی مانده که ارزش آن را تا 6 میلیارد تومان برآورد کردند که ان شالله با حضور ایشان و رای شما هم به ورزش کمک شود. هم به جوانان عزیز ما امید و نشاط بیشتری داده شود و هم ان شالله بتوانیم شاهد آن باشیم که دولت تکمیل شود و بتواند به وظایف سنگینی که قانون و مردم بر دوش آن گذاشته عمل کند.