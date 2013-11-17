به گزارش خبرنگار مهر، بارش‌های سال گذشته در استان بوشهر خسارات بسیاری را به‌ویژه در شهرستان دشتستان بر جای گذاشت و این موضوع باید باعث شود تا مسئولان تلاش بیشتری برای مقابله با چنین شرایطی را داشته باشند و آمادگی‌های لازم نیز در این زمینه انجام شود.

در روزهای تاسوعا و عاشورا در بخش‌هایی از استان بوشهر بارندگی را شاهد بودیم که این بارش‌ها در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر بیشتر بود.

همچنین از بامداد امروز نیز بارندگی در برخی از نقاط استان بوشهر آغاز شده که باز هم شهرستان‌های جنوبی سهم بیشتری از این بارندگی‌ها داشتند و در عسلویه و کنگان و جم بیشتر بارش‌ها بود.

پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی حاکی از بارندگی‌های شدید در استان بوشهر دارد که این بارندگی‌ها از روزهای آینده شدیدتر هم خواهند شد و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته بارندگی‌های شدید از روز سه شنبه آغاز می‌شود.

به منظور آمادگی استان برای مقابله با این شرایط، ظهر یکشنبه نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان بوشهر تشکیل شد.

احتمال سیلاب و آبگرفتگی در استان بوشهر وجود دارد

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از ورود سومین سامانه بارش به استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: ورود سامانه بارشی به استان بوشهر باعث خواهد شد تا در این هفته و احتمال بارش شدید را داشته باشیم و هوای استان بوشهر نیز از شنبه هفته آینده سردتر خواهد شد.

نادر شفی‌خدایی اضافه کرد: در بارش‌های هفته گذشته، در روزهای تاسوعا و عاشورا بارندگی‌های خوبی در شهرستان‌های جنوبی استان داشتیم که کمترین بارش‌ها در خورموج و خارگ بود و بیشترین بارش را نیز در جم و کنگان شاهد بودیم.

وی ادامه داد: یک سامانه بارشی که با جریان‌های گرم و مرطوب جنوبی همراه است، این هفته نیز ابتدا نواحی جنوبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در روز دوشنبه تقویت می‌شود و از دوشنبه‌شب شرایط بارشی در استان حاکم خواهد شد.

پیش‌بینی شدیدترین حالت بارش برای عصر سه‌شنبه

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه شدیدترین حالت بارش برای عصر سه‌شنبه پیش‌بینی می‌شود، افزود: بارندی در بوشهر و خارگ بیش از سایر نقاط استان خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: سامانه بارشی صبح دوشنبه در خلیج فارس و جنوب استان بوشهر فعالیت می‌کند و تا بخش‌های مرکزی نیز می‌رسد و تمام خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می‌دهد و عصر دوشنبه به سمت شمال و جنوب استان خوزستان حرکت می‌کند.

شفی‌خدایی افزود: صبح چهارشنبه هسته بارشی به ویژه در جنوب استان را خواهیم داشت و پنجشنبه صبح سامانه بارشی به تدریج از استان خارج خواهد شد.

لزوم آمادگی دستگاه‌های امدادی استان در شرایط بحران

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر نیز در این زمینه گفت: وقوع سیلاب بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی وجود دارد و لازم است که دستگاه‌های امدادی استان آمادگی لازم را برای شرایط بحران داشته باشند و هواشناسی نیز نسبت به ساعت و محل برزو سیلاب اطلاع‌رسانی کند.

شاپور رستمی با تاکید بر لزوم آمادگی همه دستگاه‌ها، اضافه کرد: شهرداری‌ها، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی برای تامین سوخت، راه و شهرسازی برای تامین امکانات باید آمادگی لازم را داشته باشند.

وی در ادامه گفت: ستادهای مدیریت بحران ادارات مختلف استان باید امکانات امدادی دستگاه‌های امدادی و همچنین آماده‌باش نیروهای انسانی را در نظر داشته باشند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خواستار فعال‌شدن امکانات به صورت منطقه‌ای شد و تاکید کرد: فرمانداران باید با درک این موضوع، نشست‌های مدیریت بحران را در شهرستان‌ها خود برگزار کنند.

وی به احتمال بارش شدید در خارگ اشاره کرد و بیان کرد: امکانات و نیازمندی‌های لازم از جمله تجهیزات امدادی و مواد غذایی باید از امروز به خارگ ارسال شود.

موضوع دفع آب‌های سطحی نیز مدیریت شود/ ممنوعیت تردد شناورها

رستمی همچنین خواستار تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات در جزیره خارگ شد و گفت: باید با محوریت شهرداری‌ها و با همکاری دستگاه‌های امدادی موضوع دفع آب‌های سطحی نیز مدیریت شود.

وی خواستار اعلام وضعیت رودخانه‌ها در تمام شهرها و مناطق بالا و پایین دست توسط شرکت آب منطقه‌ای شد و گفت: گزارشات هواشناسی باید لحظه‌ای و به روز اعلام شود ضمن اینکه ادارات بحران در مرکز استان و شهرستان‌ها باید فعال شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر از ممنوعیت برای تردد شناورها خبر داد و افزود: با توجه به پیش‌بینی هواشناسی در مورد بارش شدید باران و طوفانی شدن دریا، تردد شناورها از امروز تا پایان هفته در آب‌های استان ممنوع خواهد بود.

ارسال ارزاق عمومی به جزیره خارگ انجام شود

استاندار بوشهر نیز با اشاره به قرار گرفتن استان بوشهر در شرایط اضطرار، بر لزوم آمادگی همه دستگاه‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: همه باید برای مقابله با بحران اماده باشیم و پیش‌بینی‌ها در زمان مدیریت بحران باید دقیق صورت گیرد.

فریدون حسنوند با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای بارندگی شدید در جزیره خارگ، تصریح کرد: هماهنگی لازم برای ارسال ارزاق عمومی به جزیره خارگ انجام شود تا مشکلی در زمان بارش و بحران نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم تصمیم‌گیری به موقعی در زمان بحران داشته باشیم، باید اطلاعیه‌های صحیح بدهد و زمان و محل بارش‌های و نقاط بحرانی مشخص شود.

استاندار بوشهر با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای بارندگی در نقاط بالادست استان بوشهر، این موضوع استان بوشهر را در شرایط اضطرار قرار می‌دهد و این هشدار تزریق ترس و التهاب به مردم نیست بلکه هشداری برای مردم و مدیران است تا خود را برای مقابله با بحران آماده کنند.

خانه‌ها باید در مسیر سیلاب‌ها تخلیه شود/اکیپ‌های امدادی در نقاط بحرانی مستقر شوند

وی از برخی تمهیدات برای شرایط بحران خبر داد و افزود: فرمانداران در حالت آماده باش باشند و خانه‌ها باید در مسیر سیلاب‌ها تخلیه شود و دو تن از معاونان آمادگی دارند به محض تشخیص، مدارس و دانشگاه را تعطیل اعلام کنند.

حسنوند در ادامه با بیان اینکه مرخصی و ماموریت تمام مدیران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران تا جمعه لغو است، گفت: اکیپ‌های امدادی باید در نقاط بحرانی استان مستقر شوند.

وی بر تامین امکانات ارتباطی، ارزاق عمومی و دارویی، استقرار بالگرد در نقاط حساس و به‌کارگیری یک فروند هواپیمای C130 برای موقع بحرانی تاکید کرد و افزود: امکانات لازم از سوی تمام دستگاه‌های امدادی و حضور نیروهای نظامی و انتظامی برای مقابله با حوادث احتمالی تامین شود و همه دستگاه‌ها آماده‌باش باشند.