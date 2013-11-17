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۲۶ آبان ۱۳۹۲، ۲۱:۱۸

مهدی اسدی:

نبود برنامه‌ریزی کلان مشکل اصلی ورزش کشور است/ لزوم معنوی کردن ورزش کشور

نبود برنامه‌ریزی کلان مشکل اصلی ورزش کشور است/ لزوم معنوی کردن ورزش کشور

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان اصفهان گفت: نبود برنامه‌ریزی کلان و عدم وجود معنویت در ورزش، مشکل اصلی ورزش کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی اسدی عصر یکشنبه در جلسه شورای عالی بسیج ورزشکاران سپاه صاحب‌الزمان(عج) با اشاره به تدوین مرام‌نامه فرهنگی بسیج ورزشکاران استان اصفهان اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم پس از فراز و نشیب‌های بسیار، طرح این مرام‌نامه را اجرایی کرده و آن را تدویج کنیم.

وی افزود: برای تدوین این مرام‌نامه، 26 جلسه با حضور مدیران ارشد استان تشکیل شد و ما توانستیم در نهایت هفت ماه پیش، تدوین این مرام‌نامه را آغاز کنیم.

وی افزود: مسئولان باشگاه‌های ورزشی باید در زمینه توسعه نمازخانه در باشگاه‌ها و ورزشگاه‌های استان اقدام کنند تا به این وسیله، زمینه افزایش معنویت ورزشگاه‌ها را فراهم کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به ورود پول به ورزش گفت: از زمانی که به ورزش با نگاه اقتصادی توجه شد، مشکلاتی در ورزش به وجود آمد و فرهنگ ورزشی کمتر مورد توجه قرار گرفت اما ما باید با اجرای این مرام‌نامه، زمینه حل مشکلات فرهنگی ورزش را فراهم کنیم.

محمدرضا محمدجواهری افزود: ورزش باعث می‌شود که مشکلات فرهنگی جامعه کاهش پیدا کند و یکی از بهترین راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی به شمار می‌رود بنابراین باید برای پر رنگ کردن ارزش‌ها در ورزش تلاش کرد.

 

کد مطلب 2177004

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