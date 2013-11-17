به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی اسدی عصر یکشنبه در جلسه شورای عالی بسیج ورزشکاران سپاه صاحبالزمان(عج) با اشاره به تدوین مرامنامه فرهنگی بسیج ورزشکاران استان اصفهان اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم پس از فراز و نشیبهای بسیار، طرح این مرامنامه را اجرایی کرده و آن را تدویج کنیم.
وی افزود: برای تدوین این مرامنامه، 26 جلسه با حضور مدیران ارشد استان تشکیل شد و ما توانستیم در نهایت هفت ماه پیش، تدوین این مرامنامه را آغاز کنیم.
وی افزود: مسئولان باشگاههای ورزشی باید در زمینه توسعه نمازخانه در باشگاهها و ورزشگاههای استان اقدام کنند تا به این وسیله، زمینه افزایش معنویت ورزشگاهها را فراهم کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به ورود پول به ورزش گفت: از زمانی که به ورزش با نگاه اقتصادی توجه شد، مشکلاتی در ورزش به وجود آمد و فرهنگ ورزشی کمتر مورد توجه قرار گرفت اما ما باید با اجرای این مرامنامه، زمینه حل مشکلات فرهنگی ورزش را فراهم کنیم.
محمدرضا محمدجواهری افزود: ورزش باعث میشود که مشکلات فرهنگی جامعه کاهش پیدا کند و یکی از بهترین راههای مقابله با تهاجم فرهنگی به شمار میرود بنابراین باید برای پر رنگ کردن ارزشها در ورزش تلاش کرد.
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