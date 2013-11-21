ورزشکاران بهار توجه می خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت حوزه ورزش به مفهوم جدی به سازماندهی، ساختار سازمانی و مدیریت سازمانی نیاز دارد و نگاه سازمانی و تخصصی قوی لازمه مدیریت قوی در حوزه ورزش است. اما، متاسفانه در موارد متعددی مشاهده می شود که متولیان ورزشی معتقد هستند که اداره کردن این حوزه اهمیت چندانی ندارد در حالی که باید توجه داشت اداره نمودن حوزه ورزش دست کمی از اقتصاد ندارد و بدون اعتقاد و آگاهی از دانش مرتبط و بدون برخورداری از نگاه تخصصی و علمی غیرممکن است هرچند همواره چرخ ورزش خواهد چرخید و اینطور که معلوم است با این نحوه مدیریت در شهرستان بهار دستیابی به اهداف بلند ممکن نخواهد بود.

ورزش ظرفیت‌های بالای فرهنگی و تربیتی دارد و اهمیت بخش ورزش در پر کردن اوقات فراغت و کاهش هزینه‌های ملی چشم‌گیر است، به طوری که تحقیقات نشان داده اگر به توسعه ورزش کمک کنیم، از هزینه‌های درمان کم خواهد شد.

شهرستان بهار نيز به عنوان بخش كوچكي از كشور، ورزشكاران و قهرماناني را پرورش داده كه توانسته اند در عرصه هاي ملي و بين المللي برای کشور و همشهریان خود افتخار آفريني كنند اما با اینکه افتخارآفرینی ها توسط نسل جوان و ورزشکار شهرستان بهار همچنان ادامه دارد اما بی توجهی مسئولین مرتبط همچنان پابرجا است.

در راستاي بررسي مشكلات ورزش شهرستان بهار با يكي از بازيكنان تيم واليبال بانوان بهار گفت و گويي انجام داديم. اين بازيكن تيم واليبال گفت: بانوان ورزشکار شهرستان بهار دارای پتانسیل ها و ظرفیت و استعدادهای فراوانی در این حیطه هستند تا جایی که همه ساله با شرکت در مسابقات درون استانی و برون استانی افتخارات بسیاری را نصیب شهرستان و استان همدان می کنند.

بانوان والیبالیست بهاری با کمبود امکانات مواجه هستند

زهرا رستمی با اشاره به اینکه ورزشکاران شهرستان بهار مورد بی توجهی مسئولین قرار دارند، عنوان داشت: امکانات و تجهیزات موجود برای تمرین ورزشکاران در رشته های ورزشی مختلف جوابگو نیست بعنوان نمونه تعداد سانس هايي كه به رشته واليبال اختصاص داده شده بسيار كم است، بنابراين تعداد نفراتي كه در يك سانس حضور دارند بسيار بيشتر از استاندارد است و اين باعث مي شود آن طور كه بايد تمرين كنيم.

رستمي در خصوص امكانات ورزشي موجود در شهرستان بهار افزود: وسايل ورزشي كه براي تمرين در اختيار ورزشكاران قرار دارد در عين اینکه از كيفيت پاييني برخوردار است، کم بوده و پاسخگوی نفرات تمرین کننده نیست.

وی با اشاره به اينكه برنامه ريزي و هماهنگي ها براي حضور در تمرينات به درستي صورت نمي گيرد، عنوان داشت: با وجود اينكه هميشه در مسابقات موفق بوده ايم به علت عدم حمايت در اکثر مواقع نتوانستيم به مراحل بالاتر صعود كنيم.

رستمی افزود: هميشه براي شركت در مسابقات با مشكل بودجه مواجه هستیم و در صورت تمایل به شرکت در مراحل بالای مسابقات شخصا ناچار به تامین هزينه مسابقات و تهیه لوازم مورد نیاز مثل لباس ورزشي و حتی هزینه اياب و ذهاب هستیم.

يكي از بازيكنان تيم فوتبال شهرستان بهار نيز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افرادی كه در راس ورزش شهرستان قرار دارند، از تخصص، مهارت و سواد ورزشي برخوردار نيستند، بنابراين نمي توان انتظار داشت كه بتوانند مشكلات و نواقص ورزش شهرستان را درك و برطرف كند.

ارگان هاي دولتي شهرستان بهار از ورزش حمايت نمي كنند

عليرضا احمدي با بیان اينكه ارگان هاي دولتي شهرستان از ورزش فوتبال حمايت نمي كنند، اظهار داشت: اسپانسر تيم فوتبال خود به تنهايي و بدون كمك و حمايت مسئولين، تيم را اداره مي كند و اين عدم حمايت باعث شده تا مسئولين امر در استان نيز هيچ حمايتي از ما نداشته باشند.

احمدي با بيان اينكه تاكنون اسپانسر تيم، به تنهايي و با چنگ و دندان تيم را نگه داشته است، افزود: سال گذشته به دليل نبود اعتبار تيم فوتبال شهرستان تعطيل شد و اين تعطيلي هيچ عكس العملي را از طرف مسئولين در پي نداشت.

وي با اشاره به اينكه سابقه تيم داري اسپانسر تيم، در شهرستان به 20 سال مي رسد، گفت: اگر مسئولين امر به عدم حمايت هاي خود ادامه دهند اين اسپانسر به درخواست هايي كه از وي براي فعاليت در شهر همدان شده پاسخ مثبت خواهد داد.

احمدي گفت: شهرستان يك تيم فوتبال بيشتر ندارد كه ممكن است سال آينده، ديگر اثري از اين تيم هم باقي نماند چرا كه نبود حمايت مادي و معنوي انگيزه اي براي بازكنان و اسپانسر تيم باقي نمي گذارد.

وي درخصوص وضعيت سالن هاي ورزشي گفت: سالن هاي ورزشي به دلیل اینکه در اختيار بخش خصوصي است از استقبال خوب ورزشكاران برخوردار نیست چرا كه قشر ضعيف توانايي پرداخت شهريه ها را ندارد و افراد پر درآمد نيز به تفريحات ديگري غير از ورزش مي پردازند.

دانشجویان رشته تربیت بدنی شهر بهار مجبور به استفاده از سالن های نامناسب هستند

يكي ديگر از بانوان ورزشكاري كه در رشته تربيت بدني در دانشگاه پيام نور مركز بهار مشغول به تحصيل است، در گفتگو با مهر با بيان اينكه شهر بهار تنها يك سالن شنا دارد و دانشگاه مجبور است دانشجويان تربيت بدني را براي گذراندن واحد درسي شنا به اين سالن ببرد، اظهار داشت: اين سالن از كيفيت بهداشتي خوبي برخوردار نيست و ما را با مشكلات فراواني روبرو ساخته است.

معصومه اسدي عنوان داشت: امکانات و تجهیزات ورزشی در رشته های مختلف از الزامات رشته تربیت بدنی است و اگر مسئولین انتظار دارند که دانشجویان با تجربه و اندوخته های کافی در رشته تحصیلی خود فارغ التحصل شده و به جامعه خدمت کنند باید زمینه های تحقق این انتظارات را نیز فراهم کنند.

اما براي پيگيري مشكلات ورزش شهرستان بهار به دیدار رئيس تربيت بدني شهرستان بهار رفتیم اما وي به دليل داشتن مشغله فراوان، فرصتی براي مصاحبه تعيين نكرد و سئوالات موجود در خصوص مشکلات حوزه تربیت بدنی را بي پاسخ گذاشت اما خبرگزاری مهر تا حصول نتیجه پیگیر رفع مشکلات ورزش این شهرستان خواهد بود.