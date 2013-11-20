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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۷

کاهش موارد تب مالت در کشور/ 12 تا 14 هزار مبتلا در سال

کاهش موارد تب مالت در کشور/ 12 تا 14 هزار مبتلا در سال

معاون مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت گفت: موارد تب مالت از 90 هزار در سال 68 به 12 تا 14 هزار در سالهاي اخير كاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمود نبوي افزود: توسعه كارخانه هاي شير پاستوريزه به همراه واكسيناسيون دامها عليه بيماري تب مالت سبب كاهش موارد بيماري در سالهاي اخير شده است.

وي با عنوان این مطلب که مصرف شير فله ای مورد تاييد وزارت بهداشت نيست، گفت: با توجه به اينكه اين شيرها كنترل نشده و در شرايط مناسبي نگهداري نمي شوند امكان انتقال بيماريهاي واگير دار مانند تب مالت و باكتريهاي مولد اسهال (سالمونلا) وجود دارد.

نبوي با تاكيد بر اينكه مصرف شير و لبنيات غير پاستوريزه به هيچ وجه مورد تاييد وزارت بهداشت نيست، گفت: توسعه آموزش همگاني در باره فوايد مصرف شير و لبنيات پاستوريزه راه حل پيشگيري اين مشكل است.

کد مطلب 2178908

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