بارش اولين برف پائيزي در كردستان/احتمال یخبندان در استان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران طي يك ماه اخير در استان كردستان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با افزايش خوبي مواجه شده است ولي از سه شنبه شب بارش برف نيز بخش هايی از استان كردستان را فرا گرفته و هم اكنون نيز بارش برف در بيجار و زرينه همچنان ادامه دارد.

بارش برف در استان كردستان در حالي از سه شنبه شب باريدن گرفت كه هنوز يك روز از آبان ماه باقي است و اداره كل هواشناسي كردستان نيز پيش بيني كرد ميزان بارش ها به مدت چند روزي كاهش یافته و بار ديگر شاهد بارش برف و باران در اين استان خواهيم بود.

مدير كل هواشناسي كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرايط جوي حاكم بر اين استان گفت: بارش برف و باران در استان كردستان در موج جديد از روز گذشته آغاز شده است و به همين دليل بر اساس گزارش هاي اعلام شده هم اكنون در دو نقطه استان شاهد بارش برف هستيم.

محمد طالب حيدري با اشاره به بارش برف در شهرستان بيجار و شهر زرينه از توابع شهرستان ديواندره از شب گذشته تاكنون، يادآور شد: نقشه هاي هواشناسي نشان مي دهند موج ناپايداري هوا امروز بعد از ظهر از آسمان استان عبور مي كند و از ميزان بارش ها نيز كاسته مي شود.

وي با اشاره به شرايط جوي حاكم بر استان كردستان طي 24 ساعت گذشته عنوان كرد: هم اكنون بارش برف در بيجار و زرينه از توابع شهرستان ديواندره از استان همچنان ادامه دارد ولي در ساير نقاط كردستان بارش پراكنده باران گزارش شده است.

مدير كل هواشناسي استان كردستان بيشترين بارش گزارش شده در 24 ساعت گذشته را مربوط به شهرستان بيجار عنوان كرد و افزود: در شبانه روز گذشته ميزان بارش ها در بيجار 34 ميليمتر، قروه 17 ميليمتر و حسن آباد ياسوكند نيز 16 ميليمتر گزارش شده است.

وي به ميزان بارش برف در 24 ساعت گذشته در استان كردستان اشاره كرد و گفت: گزارش هاي رسيده از ايستگاه هاي هواشناسي نشان مي دهد كه در 24 ساعت گذشته ميزان بارش برف در بيجار شش سانتيمتر و در زرينه نيز حدود 3.5 سانتيمتر بوده است.

حيدري با اشاره به وضعيت جوي استان كردستان طي يك هفته آينده گفت: با توجه به بررسي هاي صورت گرفته پيش بيني مي شود كه امروز وضعيت آب و هواي استان شرايط پايداري را پيدا كرده و بعد از آن از اواسط هفته آينده باز هم شاهد ناپايداري هاي خواهيم بود.

مدير كل هواشناسي استان كردستان با بيان اينكه طي روزهاي پنج شنبه و جمعه هواي استان پايدار خواهد بود، گفت: البته در كنار عدم وجود بارش در طول يه هفته آينده در استان كردستان شاهد هواي ابري خواهيم بود ولي احتمال بارش به صورت مستمر و متناوب بسيار كم است.

وي به وضعيت دماي هواي استان كردستان طي روزهاي آينده اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به وضعيت استان پيش بيني مي شود كه بخبندان شديدي نخواهيم داشت ولي شرايط خود اين روزها باعث مي شود كه دماي هوا در بعضي از مناطق استان به سه درجه زير صفر نيز كاهش يابد.

حيدري با اشاره به اينكه احتمال كاهش دما در بيجار تا 10 درجه زيرصفر نيز وجود دارد، عنوان كرد: انتظار مي رود كه پيش بيني هاي لازم در اين خصوص از سوي مردم و سازمان هاي دولتي براي مديريت اين موضوع صورت گيرد.

همچنين با توجه به بارش برف در شماري از گردنه هاي صعب العبور استان كردستان و لغزندگي جاده هاي استان پليس راه از رانندگان وسایل نقليه درخواست كرده است كه پيش بيني هاي لازم براي تردد در جاده هاي استان را در دستور كار قرار دهند.

هم اكنون هوای سنندج ابري است و از صبح نيز مردم مركز كردستان شاهد بارش هاي پراكنده هستند.