احداث چهار پارک ویژه بانوان در شهر کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تخصصی خانواده و بانوان ظهر امروز در سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه با حضور معاون سیاسی استاندار کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه طرح های متعددی در حوزه امور بانوان و خانواده از جملهت صویب و احداث فرهنگسراهای ویژه بانوان، توسعه زیرساخت های فرهنگی و ورزشی برای بانوان، مراکز فروش تولیدات خود اشتغالی بانوان، کارگروه های آموزشی پیش و بعد از ازدواج برای زوجین و ... از سوی دستگاه های مختلف برای دیده شدن در بودجه 93 پیشنهاد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه در این کارگروه اظهار داشت: باید دستگاه های اجرای طرح هایی که نیمه تمام مانده را برای دیده شدن در بودجه برای بخش بانوان و خانواده در اولویت پیشنهادات خود قرار دهند تا زود تر تعیین تکلیف شود.

جلال منکرسی گفت: باتوجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در سالجاری چندان وضعیت تخصیص اعتبارات خوب نبود که امیدواریم سال آینده سال گشایش در امور برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

منکرسی گفت: هیچ دستگاه اجرایی که طرح نمیمه تمام دارد نباید تا اتمام کامل آنها کلنگ جدید بر زمین بزند و این خلاف اصول صحیح مدیریتی است.

وی با اشاره به طرح های دیده شده در حوزه بانوان برای استان کرمانشاه گفت: مواردی که توسط دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه بیان شد قابل توجه بود ضمن اینکه بنده اعلام می کنم که پارکهای ویژه بانوان با پیوست های فرهنگی لازم از یک مورد به چهار پارک در نقاط مختلف شهر افزایش خواهد یافت.