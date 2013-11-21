به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیامک افروزی درباره آخرین وضعیت امیر غفور به روابط عمومی فدراسیون والیبال گفت: علائم تورم و التهاب استخوان تَلوس (بالای استخوان پاشنه) در مچ پای راست غفور دیده شده و ما درمان او را آغاز کردهایم. گزارش کار را امروز به خولیو ولاسکو اعلام میکنم و اوست که باید تصمیم بگیرد بازیکنش میتواند به بازیها ادامه بدهد یانه. اگرچه خودم پیشنهاد میدهم که تا در پای غفور نشانه های بهبودی حاصل نشده، روی پایش نباید فشار بیاورد.
امیر غفور هم حضورش در ترکیب تیم ملی را منوط به نظر پزشک و سرمربی تیم میداند و از اینکه نتواند به مسابقات ادامه بدهد، نگران نیست. او میگوید: خدا را شکر شهرام (محمودی) هست. نگران نیستم. او مقابل ایتالیا بهترین بازیاش را انجام داد. در بقیه بازیها هم همینطور خواهد بود. اصلا تیم روی یک چهره نمیچرخد که اگر نباشد تیم لنگ بزند. دیدید که مقابل ایتالیا نه فقط اصلیها بلکه بازیکنان جایگزین ما هم عامل برد بودند و وقتی به بازی میآمدند میدرخشیدند.
تیم ملی والیبال فردا جمعه در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانان بین قارهای به مصاف تیم روسیه میرود.
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