جزییات بیشتری از انفجارهای بیروت/مشخص شدن مکان اقامت تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار اعلام کرد: دو عامل انتحاری که در انفجارهای نزدیک سفارت ایران در بیروت دخالت داشته اند چند روز قبل برای انجام عملیات به لبنان آمده اند و در هتل شرایتون درمنطقه فردان اقامت گزیده بودند و تا زمان اجرای عملیات در آن هتل اقامت داشته اند.

این رسانه آورده است: مقایسه تصاویر عوامل انتحاری در دوربین های موجود در اطراف سفارت ایران،اطلاعات مربوطه و برخی شواهدی که در صحنه جنایت یافت شده است عوامل امنیتی و کارآگاهان را به محل اقامت آنها در هتل مذکور کشاند.

منابع لبنانی بیان کردند: عوامل امنیتی با ورود به هتل شروع به انگشت نگاری از اتاقهایی که عوامل انتحاری در آن سکونت داشته اند و کارتهای شناسایی ارائه داده شده از سوی آنها به هتل و دوربین های نظارتی در هتل را بررسی کردند.

این رسانه گزارش داد: با بررسی کارتهای شناسایی مشخص شد که یکی از عاملان انتحاری از هویت یک فرد لبنانی استفاده جعلی کرده است.

منابع لبنانی اعلام کردند: دستگاههای امنیتی لبنانی احتمال دادند که عوامل انتحاری تابعیت غیرلبنانی داشته باشند اما هنوز هویت آنها مشخص نشده است.

شایان ذکر است که در انفجارهای روز سه شنبه گذشته در نزدیکی سفارت ایران در بیروت تعداد زیادی کشته و زخمی شدند که در میان آنها ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی سفارت ایران نیز وجود داشت.