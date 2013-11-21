تفاوت جام جهانی با مراحل انتخابی مثل روز و شب است/ تبریک به مربیان باشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش پس از بازگشت تیم ملی ایران از لبنان در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: صعود به عنوان تیم نخست به مسابقات جام ملت‌های آسیا برای تیم ما خیلی ارزشمند بود و توانستیم به اهدافمان برسیم.

وی با بیان اینکه در ماه مارس آخرین دیدار خود را بدون استرس مقابل کویت برگزار خواهیم کرد، ادامه داد: از امروز تمام برنامه ریزی ما برای حضور موفق تیم ملی در جام جهانی خواهد بود. هرچند این موفقیت حاصل عملکرد خوب و نگرش عالی بازیکنان بود.

سرمربی تیم ملی ایران با تاکید بر این که موفقیت‌های تیم ملی در دور برگشت مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملت‌های آسیا حاصل تلاش تمام بازیکنان و مربیان لیگ برتری بود، یادآور شد: به مربیان تبریک می‌گویم. قطعاً این موفقیت‌ها بدون تلاش‌های آنها به دست نمی‌آمد. در ادامه کار هم سعی داریم تیمی آماده را برای حضور در جام جهانی درست کنیم که با توجه به قوانین فیفا و همکاری باشگاه‌ها امیدوارم حرکت خوبی را برای حضور موفق در برزیل داشته باشیم.

وی برنامه ریزی خوب و شرایط فنی و روحی روانی مطلوب بازیکنان را عامل موفقیت برابر لبنان دانست و یادآور شد: تیم ایران در مقابل لبنان در آن شرایط سخت و در حالی که چند بازیکن مصدوم داشت عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشت. خوشبختانه جایگزین‌های نفرات اصلی نیز خوب بازی کردند و در این موفقیت نقش داشتند.

کی‌روش در پاسخ به سئوالی مبنی بر موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی به خاطر حضور قدرتمند در مسابقات مرحله مقدماتی جام ملت‌ها، تاکید کرد:این طرز فکر درست نیست و من فکر نمی‌کنم این گونه باشد. باید تاکید کنم دقیقاً شرایط برعکس این نظر است و من بسیار نگرانم. نگرانی‌ام از زمانی که نتایج آسیایی‌ها مقابل تیم‌های مختلف جهان خصوصاً شکست اردن برابر اروگوئه را دیدم، بیشتر شده است.

وی افزود: آن شکست بیدار باشی برای فوتبال آسیا است و راه طولانی برای پیشرفت را نشان می‌دهد که ما باید با موفقیت آن را سپری کنیم.

سرمربی تیم ملی ایران در پایان گفت: تفاوت بازی‌های جام جهانی با دیدارهایی که ما تا به امروز برگزار کردیم مانند روز و شب است. تیم‌ها بسیار آماده‌ترند اما بازیکنان و هواداران فوتبال ایران مستحق این هستند با برنامه ریزی مناسب عملکرد خوبی در جام جهانی داشته باشند که من به این مسئله معتقدم.