به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی‌های روزهای اخیر در استان بوشهر هر چند موجبات خوشحالی مردم و به‌ویژه کشاورزان را فراهم کرده است ولی باعث آبگرفتگی در برخی از شهرها و روستاها نیز شده است که خوشبختانه این آبگرفتگی‌های مشکل چندانی را ایجاد نکرده است.

تیم‌های امدادی دستگاه‌های مختلف استان بوشهر با همه امکانات خود در این روزها در حالت آماده‌باش بودند تا در صورت بروز هرگونه مشکل به کمک افراد آسیب دیده بیایند که خوشبختانه شاهد کمترین مشکلات در استان بودیم.

هر چند بارندگی‌های بسیار خوبی در استان بوشهر شاهد بودیم ولی آمادگی‌های ایجاد شده بین مردم و انجام کارهای پیش‌گیرانه و بازگشایی دهانه پل‌ها و همچنین کانال‌های دفع آب‌های سطحی باعث شد تا مشکلات در شهرها و روستاها به حداقل برسد.

فعالیت 37 تیم امدادی در استان بوشهر/ امدادرسانی به 1800 نفر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر با اشاره به فعالیت بیش از 30 تیم امدادی از جمعیت هلال احمر در استان بوشهر، اظهار داشت: 400 امدادگر در مناطق باران‌زا به مشکلات مردم رسیدگی می‌کنند.

عبدالکریم شعبان‌زاده افزود: تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر در پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای، دریایی، کوهستان، شهری و روستایی در رسیدگی به آسیب‌دیدگان فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: امدادگران جمعیت هلال احمر استان بوشهر در سه روز گذشته با 25 دستگاه موتورپمپ یاری‌گر مردم بودند به‌گونه‌ای که آب ورودی به منازل مناطق بوشهر، خارگ، شیف و گناوه را تخلیه کرده‌اند.

استقرار یک فروند بالگرد و شارژ انبارها

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر تصریح کرد: جمعیت هلال احمر با استقرار یک فروند بالگرد و شارژ انبارهای خود به ویژه در منطقه خارگ اماده ارایه خدمات است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای ورود سامانه روز دوشنبه 27 آبان ماه تا ساعت 12 روز پنج شنبه با بسیج 400 نفر پرسنل و امدادگر در قالب37 تیم، 35 دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی و 35 دستگاه موتور پمپ اقدام به یاری رسانی 350 خانوار و 1800 نفر شده است و تاکنون نسبت به تخلیه آب 240 منزل مسکونی و توزیع 850 کیلو گرم نایلون اقدام شده است.

شعبان‌زاده توزیع چادر گروهی از دیگر خدمات این جمعیت دانست و افزود: خوشبختانه در بارندگی‌های سه روز گذشته در استان بوشهر به کسی صدمه‌ای وارد نشد درعین حال امدادگران با تجهیزات کامل آماده اجرای ماموریت در بخش‌های مختلف هستند.

آبگرفتگی در سه روستا در شهرستان عسلویه

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر گفت: آبگرفتگی در سه روستا در شهرستان عسلویه به دلیل وقوع سیلاب خوشبختانه خسارت جانی نداشته اما به بخش مسکونی و معیشتی و معابر و جاده‌های روستایی خساراتی وارد شده که با تلاش اکیپ‌های امدادی تخلیه آب صورت گرفته است.

کاظم مرادی افزود: حضور مستمر تیم مدیریتی اعزامی به مناطقی که احتمال سیلاب و آبگرفتگی متصور بوده و بازدید از سطح مراکز شهرستان‌ها توسط فرمانداری‌های تابعه و همچنین تیم مدیریت بحران از سطح مرکز استان از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

وی ادامه داد: امروز سامانه بارشی در حال عبور از خارگ، بوشهر و گناوه است و مناطق جنوبی استان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد لذا هماهنگی لازم با فرمانداری‌ها و دستگاه‌های عملیاتی انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر اظهار داشت: بیشترین میزان بارندگی در استان گناوه 143 میلیمتر، خارگ 111 میلیمتر و بوشهر نیز 105 میلیمتر بوده است.

تداوم آماده‌باش نیروهای امدادی فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی

وی بیان کرد: مسدود شدن مجدد راه دوراهک به ریز به دلیل ریزش کوه و تخریب شانه‌های مسیر که هم اکنون اکیپ‌های راهداری در حال بازگشایی مسیر هستند.

مرادی تصریح کرد: بازگشایی مسیر مسدود شده جم به فیروزآباد به دلیل ریزش کوه از دیگر اقدامات انجام شده در جریان بارندگی روز گذشته است.

وی بیان کرد: تداوم آماده‌باش نیروهای امدادی فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی است.

دریانوردان از دریانوردی در خلیج فارس بپرهیزند

مدیر مرکز تحقیقات هواشناسی استان بوشهر با اشاره به میزان بارش در شهرهای مختلف استان گفت: در سه روز گذشته در شهر بوشهر 105 میلی‌متر باران باریده است که نسبت به سال‌های قبل رشد قابل توجهی نشان می‌دهد.

علیرضا بهادری میزان بارندگی در دیر69، جم 83، عسلویه79، برازجان45، اهرم64، کنگان67، خورموج89، بندرریگ98، خارگ 110 و دیلم 77 میلی‌متر اعلام کرد و گفت: سامانه بارش‌زا فردا از استان بوشهر خارج می‌شود ولی کاهش دما بین 8 تا 10 درجه در استان بوشهر شاهد هستیم.

وی از دریانوردان خواست از دریانوردی تا امشب در خلیج فارس بپرهیزند چرا که شدت باد بر روی دریا 34 کیلومتر گزارش شده است.

مدیر مرکزتحقیقات هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه تجهیزات این اداره کل مدرن و پیشرفته است گفت: در استان بوشهر 13 ایستگاه سینوپتیک، باران سنج و اقلیم هواشناسی فعال است که قادر است تمامی وضعیت جوی در استان را پیش‌بینی و گزارش کند.

وی با اشاره به اینکه باران تا پایان امشب در استان بوشهر ادامه دارد، افزود: سامانه بارش‌زا از بامداد امروز در قسمت‌های جنوبی استان فعال شده است و شدت بارندگی تا پایان امشب در شهرهای عسلویه، دیر، جم و کنگان است.