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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

دستور کار کمیسیون های مجلس؛

وزیران اطلاعات، کشور و نفت برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان به مجلس می‌روند

وزیران اطلاعات، کشور و نفت برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان به مجلس می‌روند

کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته آینده تشکیل جلسه داده و از وزیران اطلاعات، کشور، نفت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی دعوت کرده اند تا با حضور در جلسات پاسخگوی سوال نمایندگان باشند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده و در روزهای یکشنبه و سه شنبه تشکیل جلسه خواهند داد.
 
بر این اساس کمیسیون انرژی در جلسات هفته آینده خود درباره تقاضای تحقیق و تفحص سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان و سید مسعود میرکاظمی نماینده تهران در مورد عملکرد شرکت ملی نفت ایران و نحوه فروش نفت، تصمیم‌گیری کرده و مسائل مربوط به پالایشگاه ستاره خلیج فارس با حضور مسئولان ذیربط و رسیدگی به طرح یک شوری برنامه و بودجه را بررسی می کنند. حمید چیت‌چیان وزیر نیرو نیز برای پاسخگویی به سؤالات عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان، محمدرضا رضایی نماینده جهرم، محمد سعید اربابی نماینده ایرانشهر، سیدعبدالکریم هاشمی نماینده میناب، حمیدرضا مشهدی عباسی نماینده فیروزکوه، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان، سید محمد بیاتیان نماینده بیجار، امید کریمیان نماینده مریوان و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، در کمیسیون انرژی مجلس حاضر می‌شود و پس از پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، به پرسش شمس‌الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر درباره تحقیق و تفحص پاسخ می‌دهد. بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در این کمیسیون پاسخگوی سؤالات الیاس نادران نماینده تهران، قاسم جعفری نماینده بجنورد و حمید رسایی نماینده تهران خواهد بود.
 
در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز سؤال علی مطهری نماینده تهران با حضور حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گفت و علی اکبر صالحی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی نیز یکشنبه هفته آینده برای ارائه گزارشی در این کمیسیون حضور می‌یابد.همچنین رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌ هم در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دارد.
 
جلسه هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس نیز یکشنبه 3 آذرماه برگزار می‌شود و این کمیسیون در همین روز طی جلسه‌ای گزارش‌ها و شکایت واصله را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابد.
 
در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در هفته آتی لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه از قوانین، طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت‌بار مورد بررسی قرار می‌ گیرد و کارگروه حقوق خصوصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم طی جلسه‌ای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را بررسی می‌کند. همچنین کارگروه حقوق عمومی و کارگروه حقوق جزای این کمیسیون هم طی جلسات جداگانه‌ای طرح جرم سیاسی و طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیرمجاز را بررسی می‌کنند.
 
در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بررسی طرح برنامه و بودجه در دستور کار قرار دارد. همچنین این کمیسیون از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان یونس اسدی- عزیز اکبریان- مهرداد بائوج‌لاهوتی- فرهاد بشیری- علی‌ایرانپور(دوسوال) یعقوب جدگال و محمد سعید اربابی دعوت کرده تا در جلسه کمیسیون حاضر شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب 2179742

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