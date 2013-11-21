به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده و در روزهای یکشنبه و سه شنبه تشکیل جلسه خواهند داد.

بر این اساس کمیسیون انرژی در جلسات هفته آینده خود درباره تقاضای تحقیق و تفحص سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان و سید مسعود میرکاظمی نماینده تهران در مورد عملکرد شرکت ملی نفت ایران و نحوه فروش نفت، تصمیم‌گیری کرده و مسائل مربوط به پالایشگاه ستاره خلیج فارس با حضور مسئولان ذیربط و رسیدگی به طرح یک شوری برنامه و بودجه را بررسی می کنند. حمید چیت‌چیان وزیر نیرو نیز برای پاسخگویی به سؤالات عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان، محمدرضا رضایی نماینده جهرم، محمد سعید اربابی نماینده ایرانشهر، سیدعبدالکریم هاشمی نماینده میناب، حمیدرضا مشهدی عباسی نماینده فیروزکوه، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان، سید محمد بیاتیان نماینده بیجار، امید کریمیان نماینده مریوان و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، در کمیسیون انرژی مجلس حاضر می‌شود و پس از پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، به پرسش شمس‌الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر درباره تحقیق و تفحص پاسخ می‌دهد. بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در این کمیسیون پاسخگوی سؤالات الیاس نادران نماینده تهران، قاسم جعفری نماینده بجنورد و حمید رسایی نماینده تهران خواهد بود.