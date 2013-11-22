یک دیپلمات ایرانی: 1+5 همچنان زیاده خواهی داشته باشد، پیشرفتی نمی کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به زیاده خواهی که از جلسه قبل به این طرف صورت گرفت، اگر طرف مقابل در مواضع زیاده خواهانه خود انعطاف نداشته باشد پیشرفتی نخواهیم داشت.

بر اساس این گزارش این در حالی است که قرار است تا ساعتی دیگر یعنی 11.30 به وقت تهران( ساعت 9 به وقت ژنو ) سومین دور از مذاکرات اشتون به نمایندگی از کشورهای 1+5 با محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده ایرانی آغاز شود.

تیم مذاکره کننده ایرانی با کاترین اشتون دیروز در دو دور مذاکرات شرکت کردند که دور اول آن بیش از 3 ساعت طول کشید . دور سوم مذاکرات دو جانبه نیز قرار بود ساعت 18 به وقت محلی آغاز شود که به دلیل طولانی شدن جلسات داخلی 1+5 و اختلافات درونی آنها به تعویق افتاد و در نهایت نیز موکول به صبح امروز شد.

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران درباره تأخیرهایی که در ادامه مذاکرات ایجاد می شود، بیان کرد:الان همه اعضا به خانم اشتون وکالت داده اند، لذا ما صبر می کنیم که ایشان مواضع را هماهنگ کند و باز گردد. ولی از دور می بینیم که کار سختی در پیش دارد.

شایعات درباره حضور وزرای 6 کشور همچنان ادامه دارد اما گفته می شود تا دو طرف به پیشرفت قابل توجهی دست نیابند حضور وزرا لزومی ندارد . مقامات ایرانی معتقدند هنوز در نقاط اختلافی هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

گفته می شود مذاکرات ممکن است تا روز شنبه ادامه پیدا کند. دیروز دو طرف در روز دوم مذاکرات وارد مباحث جزئی شده و در خصوص متن پیشنهادی مذاکره داشته اند. به نظر می رسد مذاکرات امروز فشردگی بیشتری خواهد داشت.