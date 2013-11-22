جیمز مک براید برنده جایزه کتاب ملی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، جیمز مک براید به عنوان برنده بخش داستانی کتاب ملی آمریکا در سال 2013 انتخاب شد. او این جایزه را برای «پرنده ارباب خوب» از آن خود کرد. این کتاب طنزآمیز درباره دوره پیش از جنگ‌های داخلی در آمریکا نوشته شده و داستان برده‌ای با لباس مبدل را روایت می‌کند که سعی دارد تا برده های دیگر را نجات دهد.

جیمز مک براید 56 ساله، نویسنده و موسیقیدان است. پدر او از مهاجران آفریقایی و مادرش لهستانی بود و خود او در بروکلین بزرگ شد. پدر و مادر او پس از مدتی از هم جدا شدند و او آخرین فرزند مادرش و هشتمین فرزند از 12 فرزند پدرش است. او در کتاب دیگرش با عنوان «رنگ آب» از تاریخچه خانواده اش سخن می‌گوید. او ابتدا در رشته موسیقی تحصیل کرد و سپس به رشته روزنامه‌نگاری در دانشگاه کلمبیا روی آورد.

در بخش داستان نامزدهای نامداری حضور داشتند که شامل راشل کوشنر برای «آتش افکن‌ها»، جومپا لاهیری برای «زمین پست»، جورج ساندرس برای «دهم دسامبر» و توماس پینچون برای «لبه خونین» بودند.

در حالی که کتاب مک براید که روایتگر تاریخ آمریکا در قالب داستان بود، جایزه مهم بخش داستان را از آن خود کرد، جایزه بخش غیرداستانی نیز به «ناکوک: داستان داخلی آمریکای جدید» نوشته جورج پارکر رسید. این اثر غیرداستانی با وقایع نگاری داستان وار خود با تمرکز بر زندگی های مردم واقعی که در 35 سال اخیر شاهدی بر کاهش اقتصاد آمریکا بودند، نوشته شده است.

مری سیبیست نیز جایزه بخش شعر را برای «گلگون کردن» دریافت کرد و گروه داوران شعر او را برای طنین موزیکالش تحسین کردند.

برنده جایزه بخش کودک و نوجوان نیز سینتیا کادوهاتا بود که به «چیزی درباره شانس» که داستان یک دختر ژاپنی آمریکایی را بیان می‌کند که تلاش دارد تا خانواده اش را با هم نگه دارد، تعلق گرفت.

در این مراسم میکا برژینسکی که مجری مراسم بود، این مراسم را اسکار کتاب خواند، اما فران لبوویتس گفته او را تصحیح کرد و گفت این اسکار بدون پول است. جوایز برندگان کتاب ملی یک چک 10 هزار دلاری و یک مجسمه برنزی است. به دیگر فینالیست ها نیز یک جایزه هزار دلاری و یک مدال اهدا می‌شود.

جایزه کتاب ملی آمریکا از سال 1958 اهدا می‌شود و امسال شصت و چهارمین دوره خود را برگزار کرد. این جوایز هر سال در چهار بخش داستانی، غیرداستانی، شعر و ادبیات کودک اهدا می‌شود تا از بهترین آثار خلق شده سال تقدیر کند.