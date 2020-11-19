برندگان جوایز ملی کتاب آمریکا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بین بیست و پنج اثری که به عنوان فینالیست‌های جوایز ملی کتاب آمریکا در سال ۲۰۲۰ معرفی شده بودند، ۵ کتاب به عنوان برندگان این دوره در ۵ بخش مختلف این جوایز انتخاب شدند.

در بخش بهترین اثر داستانی، «شهر چینی داخلی» نوشته چارلز یو موفق شد تا عنوان برنده را از آن خود کند و به این ترتیب دیگر رقبای خود شامل «دنیا را پشت سر بگذار» نوشته رومان علم، «انجیل کودکان» نوشته لیدیا میلت، «زندگی خصوصی بانوان کلیسا» نوشته دیشا فیلیاو و «شاگی بِین» نوشته داگلاس استوارت را پشت سر بگذارد.

در بخش غیرداستانی «مرده‌ها برمی‌خیزند» نوشته تامارا پاین و لس پاین عنوان برنده را از آن خود کردند. در این بخش دیگر رقبا شامل «جمهوری ناشایست: سلب مالکیت از بومیان آمریکایی و راه رسیدن به سرزمین سرخپوستان» نوشته کلادیو سانت، «زندگینامه خودنوشت من از کارسون مک‌کالرز» نوشته جِن شاپلند، «آمریکایی‌های ثبت‌نشده» نوشته کارلا کورنجو ویلاویسنسیو، «چطور یک برده درست کنیم و دیگر مقاله‌ها» نوشته جرالد واکر بودند.

در بخش شعر عنوان برنده به «مستعمره دی ام زی» سروده دان می چوی رسید و موفق شد تا «جزوه‌ای در باب ستارگان» از مِی-مِی برسنبراگ، «فانتزی مردی در لباس آبی» از تامی بلونت، «سرزمین مرزی آخرالزمانی» از آنتونی کُدی و «اشعار عاشقانه پسااستعماری» از ناتالی دیاز را پشت سر بگذارد.

در بخش ادبیات ترجمه شده عنوان برنده به «ایستگاه توکیو» نوشته یو میری به ترجمه مورگان گایلس از زبان ژاپنی رسید. کتاب‌های رقیب در این بخش شامل «بلند چون آب‌های بلند» نوشته آنجا کاپمان و ترجمه آن پاستن از زبان آلمانی، «بند خانواده» نوشته جوناس حسن خمیری به ترجمه آلیس منزیز از زبان سوئدی، «عوضی» نوشته پیلار کوئینتانا به ترجمه لیسا دیلمان از زبان اسپانیایی و «جزییات کوچک» نوشته آدانیا شیبلی و ترجمه الیزابت جَکِت از زبان عربی بودند.

در بخش ادبیات کودک و نوجوان نیز عنوان برنده به «پادشاه و سنجاقک» نوشته کیسِن کالندر رسید و موفق شد تا «ما آزاد نیستیم» نوشته تراسی چی، «همه نگاه می‌کنند» نوشته کندیس ایلو، «وقتی ستاره‌ها پخش می‌شوند» نوشته عمر محمد و ویکتوریا جیمیسون و «راه برگشت» نوشته گاوریل ساویت را پشت سر بگذارد.

جایزه کتاب ملی از سال ۱۹۳۶ از سوی انجمن کتاب‌فروشان آمریکا اهدا می‌شود تا از ادبیات آمریکایی تجلیل کند. برندگان این جایزه ۱۰ هزار دلار جایزه نقدی و دیگر فینالیست‌ها هر یک هزار دلار دریافت می‌کنند.