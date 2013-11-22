کشف خودرو حامل 400 کیلوگرم مواد منفجره در شمال شرقی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، ارتش لبنان امروز جمعه یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده را در منطقه بقاع شمالی پس از تیراندازی با افراد مسلحی که سوار خودرو دیگری که این خودرو بمبگذاری شده را همراهی می کردند، ضبط کردند.

بر اساس این گزارش، پس از تیراندازی در منطقه ای بین روستاهای مقنه و یونین در بقاع شمالی، یک گشتی از سازمان اطلاعات ارتش لبنان به مکان مورد نظر اعزام شد و یک خودرو رها شده را مشاهده کردند.

یک کارشناس نظامی اعلام کرد این خودرو با بیش از 400 کیلوگرم مواد منفجره بمبگذاری شده بود و همچنین دو گلوله خمپاره در این خودرو جاسازی شده بود.

نیروهای ارتش بلافاصله اقدام به ایجاد کمربند امنیتی در اطراف این خودرو بمبگذاری شده کردند و منازل را از وجود مردم تخلیه و سپس این خودرو را خنثی کردند و تحقیقات در این زمینه نیز آغاز شد.

پیشتر نیز منابع امنیتی لبنان از کشف چندین خودرو بمبگذاری شده پیش از ورود آنها به جنوب بیروت(منطقه شیعه نشین و مقر حزب الله) خبر داده بودند که در کشف این خودروها، نیروهای حزب الله هم مشارکت داشتند.

خاطر نشان می شود تروریست های تکفیری وابسته به محور ضد سوری اخیرا در حمله انتحاری به سفارت جمهوری اسلامی ایران در جنوب بیروت، سبب شهادت 23 نفر و زخمی شدن 150 نفر دیگر شدند.