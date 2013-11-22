85 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه های فنی وارد بازار کار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب رضایی شامگاه پنجشنبه در جلسه ای که با حضور اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دانشگاه منابع طبیعی گرگان برگزار شده بود،افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای در سال 90 به عنوان پدیده ای نو ظهور آغاز به کار کرد و بدین ترتیب تحولی جدید در آموزش های کاربردی در آموزش عالی آغاز شد.

وی ابراز داشت: این دانشگاه نسبت به دانشگاه های دیگر دارای ویژگی های متفاوتی همچون تربیت تکنیسین در غالب 170 دانشکده در سطح کشور است و تمام تلاش این دانشگاه ها این است که فارغ اتحصیل بعد از اتمام تحصیلات وارد بازار کار شود.

رضایی با بیان اینکه اگر از این حوزه بیشتر حمایت گردد مطمئنا حتی یک دانشجو هم بیکار نخواهند ماند، بیان کرد: بیشتر رشته های این دانشگاه رشته هایی کاربردی و تقاضا محور است و تحصیل در این رشته ها باعث تولید کار و اشتغال می شود البته به شرطی که حمایت های لازم از آنها صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر طرح تضمین،تقویت و تشویق ها در دوره های متوسطه و طرح حمایت از تکنسین ها در مجلس به تصویب رسیده و اگر مجلس طرحی را تصویب کند که این فارغ التحصیلان نیز بتوانند از وام های خود اشتغالی و پروانه کسب و کار برخوردار گردند می توان آینده خوبی را برای آنها امیدوار بود.

وجود پنج دانشکده فنی در گلستان

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشورگفت: در حال حاضر در استان گلستان پنج دانشکده فنی که دو مرکز برای دختران و سه دانشکده برای پسران اختصاص دارد.

سهراب رضایی افزود: در استان برای هنرستان های و فارغ التحصیلان دوره متوسطه نیز شرایطی فراهم شده که از نعمت تربیت نیروی متخصص و تقویت تکنسین نیز برخوردار گردند.

وی با اشاره به دانشکده فنی گنبد ابراز داشت: در این دانشکده در حوزه فرش می توان شاهد پیشرفت های زیادی بود و همچنین می توان بحث دانشجویان بورسیه را در سالهای آینده در حوزه فرش راه اندازی کرد.

رضایی عنوان داشت: در حال حاضر سه مرکز کردکوی،علی آباد و گرگان پسران 21 رشته و همچنین 11 رشته نیز در مراکز دختران وجود دارد که در این دانشکده ها توانمندی ها و پتانسیل های زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به راه اندازی کارگاه های جدید در دانشکده های کشور ،اظهار داشت: هم اکنون در کشور 1300 کارگاه و آزمایشگاه در دانشکده های فنی وجود دارد که نیاز است با توجه به نیاز دانشجویان بر تعداد آنها افزوده شود.

سهراب رضایی بیان داشت: در حال حاضر پذیرش دانشجویان از این مراکز صرفا از هنرستان ها به وسیله کنکور است که در این دوره های آموزشی از دبیرستان و دانشکده مدت پنج سال طول می کشد که در هنرستان ها به مدت سه سال و در آموزش های عملی در دانشکده ها مدت دو سال طول می کشد.

وی ادامه داد: در واقع در هنرستان ها آمادگی لازم برای افراد ایجاد می شود که در داکده ها می توانند دوره های تکمیلی را بگذراننند.