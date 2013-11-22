عاملان انفجار تروریستی بیروت شناسایی و مجازات شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به حادثه اخیر تروریستی در نزدیکی سفارت ایران در لبنان با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف اصلی تروریست ها در انفجارهای اخیر در بیروت، تضعیف وحدت و ثبات ملی مردم لبنان است.

وی افزود: با اینکه دولت لبنان و برخی از کشور های منطقه، این حرکت تروریستی را محکوم کردند اما با این وجود، تنها محکوم کردن این مسئله کافی نبوده و باید سرویس های امنیتی کشورهای منطقه، عاملان این انفجارات را دستگیر و مجازات کرده و همچنین پیشگیری های لازم برای عدم تکرار چنین مسائلی انجام دهند.

امام جمعه تبریز در ادامه به پیشرفت و توسعه پهبادهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: رونمایی از انواع هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی، نشان از پیشرفت و غیرت جوانان صنایع دفاعی کشور است.

وی همچنین ادامه داد: جدیدترین پهبادهای ایرانی با قابلیت های بسیار گسترده ای رونمایی شدند که از مشابه آمریکایی خود قوی تر و پیچیده تر هستند.

آیت الله مجتهد شبستری در بخش دیگر سخنان خود به آغاز هفته بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج و نیروی انسانی از جمله ارزشمندترین سرمایه های ملی محسوب می شوند و فعالیت بسیجیان به ویژه جوانان در عرصه های دفاعی، سازندگی، فرهنگی و سایر بخش ها ستودنی است.

وی افزود: استعمارگران که بر روی نسل جوان کشور، سرمایه گذاری های کلانی انجام می دهند تا آنان را از مراکز دینی و مذهبی دور کنند، بسیج بهترین سرمایه برای جلوگیری از این امر است چرا که استعمارگران می دانند آینده مملکت در دستان جوانان است.

وی همچنین به نقش گسترده بسیج در دوران هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن اشاره کرد و افزود: بسیجیان امروز نیز بیش از پیش در مسئله امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کرده و در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان مقاومت کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: در مسئله ژنو، حفظ حقوق ملت ایران یعنی انرژی هسته ای که از خطوط قرمز مردم ایران است، یک قدم هم عقب نشینی نخواهیم کرد.

وی در ادامه در خصوص تحریم های آمریکا نیز تصریح کرد: تحریم های آمریکا که در این چندین سال کارساز نبوده، آمریکایی ها می خواهند آن را با چاشنی نظامی وارد میدان شوند که باید بدانند برخورد ملت ایران با متعرضان، برخورد خردکننده ای خواهد بود.