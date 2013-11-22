حضور سیدحسن خمینی در اردوی ستارگان پرسپولیس/ گلزنان دربی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس ضمن اعلام این خبر افزود: بازی پرسپولیس - میلان یکی از بازی‌های مهم و ماندگار تاریخ فوتبال ایران است و قطعا هواداران پرسپولیس استقبال باشکوهی از این بازی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه از اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس دعوت شده و آنها در تمرین روز یکشنبه ستارگان پرسپولیس شرکت می‌‍کنند اضافه کرد: مهمانان ویژه و خاص دیگری نیز در تمرین روز یکشنبه خواهیم داشت. همچنین در پی گفتگوهای انجام شده اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه دکتر طلا و کوثری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در تمرینات روز سه‌شنبه پرسپولیس حضور خواهند یافت.

سرمربی تیم ستارگان پرسپولیس همچنین اظهار کرد: سیدحسن خمینی نوه امام راحل(ره) به دعوت ما پاسخ مثبت داده و در اردوی روز چهارشنبه تیم ستارگان پرسپولیس که در هتل برپا خواهد شد، حضور یافته و با اعضای تیم ستارگان پرسپولیس دیدار و گفتگو خواهند کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: جا دارد از سیدحسین خمینی نوه امام راحل(ره) و همچنین آقای علی اشراقی دیگر نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که ایشان نیز قول داده‌اند، در تمرینات یا اردو تیم حضور یابند، تقدیر و تشکر کنیم.

علی پروین همچنین اعلام کرد نام برخی از بازیکنان پرسپولیس از قلم افتاده بود و ما برای اینکه همدلی و وحدت در بین پیشکسوتان ایجاد کنیم، سعی کردیم همه نفرات را دعوت کنیم و ان‌شا‌ءالله تمرینات تیم با نظم و ترتیب خاصی آغاز خواهد شد.

وی در ادامه یادآور شد: محسن خلیلی و سهراب انتظاری که سابقه گلزنی در دربی استقلال و پرسپولیس را دارند و همچنین رضا ترابیان، مهدی شیری و محمود شافعی نیز در تیم ستارگان پرسپولیس عضویت خواهند داشت و در تمرینات شرکت خواهند کرد.

سرمربی تیم ستارگان پرسپولیس همچنین گفت: از ساعت 15 عصر روز شنبه تمرینات این تیم آغاز می‌شود و بازیکنان می‌بایست ساعت 14:30 در ورزشگاه کارگران حضور بهم رسانند. به دلیل برگزاری دیدار رسمی امیدهای نفت و راه‌آهن در ورزشگاه کارگران تمرین روز شنبه در زمین شماره 2 کارگران برگزار می‌شود و تمرینات روزهای یکشنبه و سه‌شنبه راس ساعت ساعت 15 در زمین شماره یک کارگران برگزار خواهد شد.