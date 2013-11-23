فواد توحیدی گردآورنده مجموعه موسیقایی "کویرانه" در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار هشتمین شماره از این مجموعه خبر داد و افزود: در این شماره به موسیقی شرق استان کرمان از جمله بم، نرماشیر، فهرج، بیدخون مرغک بم پرداخته شده است.
این پژوهشگر موسیقی نواحی افزود: دهل، چنگ (قیچک محلی کرمان)، چوغرو، نی و تنبک محلی، جا ریگ از جمله سازهایی هستند که در هشتمین شماره از مجموعه کویرانه به کار رفتهاند. محمدعلی شرفائی خواننده و نوازنده نی محلی و چوغرو، ابراهیم آبادی بزرگترین نوازنده سرنا در شرق استان و سیدی خواننده و نوازنده محلی هم هنرمندانی هستند که صدای خود و سازشان را در این آلبوم میشنویم البته این هنرمندان دیگر از دنیا رفتهاند که این ضرورت ثبت و گردآوری نغمههای محلی را چند برابر میکند.
به گفته توحیدی، موسیقی محلی در معرض فراموشی است و هیچ نهاد و سازمان فرهنگی، دغدغه پشتیبانی و نگهداری از آن را ندارد. حتی فرزندان سرنانوازان به گیتار و کیبورد روی آوردهاند و دلشان نمیخواهد موسیقی منطقه خود را که نشاندهنده آداب و رسوم و فرهنگشان است بیاموزند.
گردآورنده مجموعه "کویرانه" گفت: من ناگزیر بودم به خاطر اینکه آثار، کیفیت مناسبی داشته باشند آنها را به صورت استودیویی و البته با حضور خود هنرمندان بومی و نواحی ضبط کنم؛ کاری که طبیعتا پرهزینهتر و با کیفیتتر است.
توحیدی به ضرورت حمایتهای دولتی اشاره و بیان کرد: توان من در همین حد و اندازه است. من به عنوان یک پژوهشگر موسیقی نواحی، دلم میخواسته تا گروههای موسیقی منطقه کویر را شناسایی و آنها را به ادامه کار تشویق کنم که خوشبختانه در این سالها تا حد زیادی موفق به انجام این کار شدهام. ضمن اینکه مشغول نوشتن یک دایرهالمعارف از سازها و همچنین موسیقی این منطقه هستم که هماکنون حجم بالایی را به خود اختصاص داده و همچنان نیز ناتمام مانده چراکه توان مالی من اندک است.
وی تصریح کرد: دولت و نهادهای فرهنگی چون انجمن و اداره موسیقی باید از اینگونه فعالیتها پشتیبای کنند وگرنه موسیقی نواحی نابود میشود و اثری از آن برجای نمیماند. البته رسانه ملی، شمار زیادی از مخاطبان را دربرمیگیرد و میتواند زمانی را به پخش و شناساندن موسیقی ویژه هر منطقه اختصاص دهد اما چه بخشهایی از برنامههای تلویزیون نمیگویم در طول شبانهروز بلکه در طول هفته، به موسیقی محلی میپردازد؟
این پژوهشگر در پایان عنوان کرد: وقتی رسانه ملی توجه چندانی به موسیقی نواحی مختلف ایران ندارد، آنچه از شبکههای ماهوارهای پخش میشود به گوش مردم میرسد که آنهم گونهای از موسیقی است که با فرهنگ و هویت ما همخوانی ندارد.
هشتمین شماره از مجموعه 15 نسخهای "کویرانه" را حوزه هنری کرمان منتشر میکند.
