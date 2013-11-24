همايش گردشگري ورزشي با محوریت "او اسپرت" در همدان برگزار مي شود

عليرضا ايزدي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: او اسپرت يك ورزش باستاني شبيه كشتي بوده كه مخصوص استان همدان است و فدراسيون كشوري اين ورزش در همدان قرار دارد.

وي با بيان اينكه حرف او از واژه يوناني لوند به نام اورانتوس گرفته شده است، ابراز داشت: مقر جهاني اسپرت در همدان بوده و اين ورزش طي 6 سال اخير در استان همدان فعال شده و ورزشكاراني نيز در اين زمينه فعاليت مي كنند.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان با بيان اينكه همايش گردشگري ورزشي از 19 تا 21 آذر ماه در همدان برگزار مي شود، عنوان داشت: استان همدان داراي پتانسيل هاي مناسبي در زمينه ورزشي بوده و زير ساخت هاي خوبي دارد كه بايد از آنها در جذب گردشگر استفاده كرد.

ايزدي با اشاره به اينكه براي شركت در همايش از هشت كشور خارجي دعوت شده است، اظهار داشت: هدف از برگزاري اين همايش نشان دادن و شناساندن استان همدان به عنوان يك پايلوت ورزشي در كشور و جذب گردشگران در فصول پاييز و زمستان به استان است.

وي با بيان اينكه در همايش گردشگري ورزشي ميهماناني از كشور هاي انگلستان، تركمنستان، تركيه، اسپانيا، و آذربايجان و مصر و هنگ كنگ حضور دارند، گفت: علاوه بر معرفي ورزش او اسپرت ساير رشته هاي ورزشي مانند اسكي، اسكي روی چمن و صخره نوردي و كوهنوردي استان همدان معرفي مي شوند.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان اظهار داشت: برگزاري اين همايش ها علاوه بر معرفي استان به عنوان پايلوت ورزشي زمينه مناسبي براي جذب گردشگران ورزشي از ساير استان ها و كشور هاي خارجي بوده و موجب با لارفتن و توسعه گردشگري استان خواهد شد.