مدیر مرکز اسلامی استان بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز اسلامی استان بوشهر عصر دوشنبه با حضور آیت‌الله صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر، غلامعلی، دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت کشور و جمعی از روحانیون اهل‌سنت و تشیع در مجتمع آدینه شهر بوشهر برگزار شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام محمد الله‌یاری به عنوان سرپرست مرکز اسلامی استان بوشهر معرفی شد و مسئولیت این مرکز را بر عهده گرفت.

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین محسن یمینی در دوره مسئولیت وی در مرکز اسلامی استان بوشهر قدردانی به عمل آمد.

این مراسم با حضور جمعی از روحانیون و مسئولان حوزه مدارس علوم دینی اهل‌سنت و همچنین علمای تشیع و اهل‌سنت استان برگزار شد.