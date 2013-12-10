برگزاری اولین کنفرانس جهانی گردشگری ورزشی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مولفه های مختلفی در راستای معرفی جاذبه های گردشگری یک مکان یا یک منطقه وجود دارد که یکی از این معیارها بحث ورزش های بومی و هم سنخ با محیط در یک مکان است.

در همین زمینه و با توجه به نوع اقلیم و کوهستانی بودن شهر تاریخی همدان طرح برگزاری یک کنفرانس جهانی با محوریت ورزش بومی دیار الوند به نام ورزش" او- اسپرت" مطرح شد که با بررسی های صورت گرفته نخستین نشست این کنفرانس عصر سه شنبه در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شد.

دبیرکل جهانی فدراسیون ورزش او-اسپرت در این نشست عنوان داشت: اولین کنفرانس گردشگری مذهبی با همکاری دو نهاد خصوصی یا نیمه خصوصی با عنوان فدراسیون جهانی او-اسپرت و دانشگاه آزاد اسلامی و یک نهاد دولتی(اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان) شکل گرفته است.

جاسم منوچهری افزود: ستاد سازماندهی این کنفرانس جهانی حدود 35 روز پیش تصمیم به برگزاری این برنامه در همدان گرفت و کارها نیز به سرعت پیش رفته است.

کنگره او-اسپرت در سال 84 در همدان تاسیس شد

وی ابراز داشت: فدراسیون جهانی او-اسپرت از سال 84 کنگره تاسیس خود را در همدان افتتاح کرد و همزمان با اولین قهرمانی جهان در سالن کنفرانس آبفای شهر همدان آغاز به کار کرد و با همکاری سازمان تربیت بدنی وقت و کمیته ملی المپیک و فدراسیون ملی مربوطه شکل گرفت.

دبیرکل جهانی فدراسیون ورزش او-اسپرت با بیان اینکه او-اسپرت برگرفته از واژه پارسی اورنت اسپرت به معنای "ورزشی که در کوهستان الوند" در شهر همدان شکل گرفته، است، افزود: این ورزش یک هنر رزمی است که ترکیبی از ضربات مشت، لگد و فنون کشتی که اگر به تاریخ رجوع کنیم متوجه می شویم که در تاریخ ورزش ایران طی پنج هزار سال گذشته فراز و نشیب هایی بوده و 291 سال قبل از المپیک باستان در سرزمین ما بازی های ورزشی برگزار می شده که متاسفانه حیات خود را پس از 719 سال از دست داده اند.

منوچهری گفت: در واقع این فعالیت های ورزشی سازمان دهی شده ای که 715 سال ادامه داشته و اسناد و مدارک آن محاکی است که در سرزمین ما مسابقات ورزشی در هفت شاخه شامل تیراندازی، کشتی، شنا، سوارکاری، دوومیدانی و مشت زنی برگزار می شده است.

دبیرکل جهانی فدراسیون ورزش او-اسپرت گفت: این فدراسیون دفاتر مختلفی در کشور عمان، مصر، نیویورک، آمریکا، هنگ کنگ، تهران دارد و البته دفتر تحقیقات و مطالعات استراتژیک فدراسیون جهانی اواسپرت در همدان دایر است و طی سنوات گذشته رویدادهای مختلفی در ایران و خارج از کشور سازماندهی شده است.

در 32 کشور فدراسیون ملی او-اسپرت تاسیس شده است

وی با بیان اینکه فدراسیون بین المللی ورزش او-اسپرت در سال 84 در ایران تاسیس شد، یادآور شد: در سال 85 نیز فدراسیون آسیایی این ورزش در شهر بانکوک تایلند تاسیس شد و تا کنون بیش از 60 کشور این رشته را در خود رشد و توسعه داده اند و در 32 کشور فدراسیون ملی او-اسپرت تاسیس شده است.

منوچهری ابراز داشت: سومین دوره قهرمانی این رشته ورزشی سه سال پیش در شهر همدان برگزار شد و چهار دوره قهرمانی اروپا در کشورهایی مثل مولداوی، ترکیه و قبرس برگزار شده و اولین قهرمانی قاره امریکا سال آینده در لس آنجلس برگزار خواهد شد.

دبیرکل جهانی فدراسیون ورزش او-اسپرت گفت: فدراسیون جهانی او-اسپرت دارای عضویت در چهار سازمان وابسته به کمیته بین المللی المپیک است که سازمان های تخصصی ورزش هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان اظهار داشت: دیدگاه ما در دانشگاه و در حوزه مدیرین دانشگاهی بر این است که این مرکز آموزشی باید مقداری دید و منظر خود را از حوزه چاردیواری که در آن هست، خارج کرده و بسط دهد و همراه جامعه در حوزه تحلیل امور سیاسی و اقتصادی نیز مرجعیت خود را حفظ کند.

علیرضا رضایی با اشاره به پیشنهاد برگزاری یک همایش بین المللی با محوریت گردشگری ورزشی در همدات، ادامه داد: بر اساس دیدگاهی که وجود داشت این فرصت را غنیمت شمردیم چرا که اعتقاد ما بر این است که دانشگاه باید در حوزه اقتصادی و سیاسی استان و جامعه اثرگذار باشد چون معتقدیم جهانگردی ورزشی بر رشد اقتصادی استانی و کشور تاثیرات بسزایی داشته و دارد.

وی ابراز داشت: اندیشمندان و محققان این حوزه معتقدند که هر جهانگرد خارجی که وارد کشور شود درآمد وی برابر 20 بشکه نفت است و در حوزه رشد اقتصادی حضور جهانگردان در کشور به لحاظ اشتغالزایی، ورود ارز، توزیع عادلانه درآمد، افزایش درآمد ملی، افزایش سرعت گردش پول و توسعه صنایع دستی و تولیدات صادراتی کشور و مزیت رقابتی آن حائز اهمیت است.

جهانگردی ورزشی بازار فرهنگی را به دنبال دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: جهانگردی ورزشی از سوی دیگر بازار فرهنگی نیز به دنبال دارد که از جمله آن تبادلات فرهنگی بین نخبگان فرهنگی این حوزه است که می تواند در سایر حوزه ها نیز اثرگذار باشد و از سوی دیگر نیز در روند بهبود و توسعه ورزشی در جامعه نیز موثر است.

رضایی افزود: جهانگردی ورزشی در عین حال باعث می شود سطح اطلاعات ورزشی و سطح دانش عمومی جامعه نیز در حوزه های تخصصی رشد و ارتقا یابد.

وی بیان داشت: زمانی که در جامعه جهانگرد ورزشی در جامعه داشته باشیم ناگزیر هستیم که ظرفیت های خود را بر مبنای نیازمندی های این قشر نیز ارتقا دهیم و در این راستا هتل ها و مهمانسراها و امکانات و تجهیزات ورزشی جامعه نیز در سطح بین المللی باید ارتقا داده شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان همچنین در بیان دیگر مزایای برگزاری کنفرانس جهانی گردشگری ورزشی در همدان گفت: برگزاری چنین همایش ها و برنامه هایی همچنین به نوعی افزایش غرور جامعه را نیز به دنبال دارد.

برگزاری همایش های جهانی غرور اجتماعی ایجاد می کند

علیرضا رضایی ادامه داد: ایران به لحاظ قدمت تاریخی در جهان شناخته شده و همدان نیز به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین دارای جایگاه است و زمانی که این موارد به جهانگردان بیان می شود احساس غرور برای مردم جامعه ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه پنج عامل مهم می تواند در جذب گردشگران خارجی و جهانگردان ورزشی موثر باشد، افزود: از جمله این موارد جاذبه های طبیعی است که در این زمینه همدان سرآمد است و خوشبختانه با حضور استاندار در همدان که تاکید بسیاری بر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در استان دارد، این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

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گزارش: زهرا مرادوند