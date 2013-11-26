نسخه نویسی مردم برای مردم/ تزریق خودسرانه واکسن آنفلوآنزا از سوی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه مصرف به جا و درست یک دارو، سلامت را به فرد باز می گرداند اما مصرف نادرست و زیاده از حد همان دارو می تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد؛ این پیامدها می توانند از نارضایتی بیمار، طولانی شدن زمان بیماری و شدت آن شروع شده و به عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان و در نهایت افزایش هزینه های درمانی و حتی مرگ بیمار ختم شود.

یکی از متصدیان داروخانه در اراک در این خصوص گفت: با شروع فصل سرما خرید بدون نسخه قرص های استامینوفن، آدلت کلد و کلداکس و آموکسی سیلین بیشتر می شود.

اکبری افزود: این خود نشان دهنده این است که مصرف خودسرانه دارو زیاد شده و مردم بدون نسخه و با صلاحدید خود برخی داروها را مصرف می کنند.

وی ادامه داد: البته تقاضا برای واکسن آنفلوانزا نیز در این فصل افزایش می یابد، اما موضوع این است که این واکسن بیشتر برای افراد خاص تجویز می شود، هرچند خرید آن برای عموم آزاد است و هیچ منعی برای فروش آن نداریم.

اکبری افزود: در بیشتر کشورهای جهان برای خرید دارو قوانینی هست و فقط برخی داروهای مسکن که جنبه آرامش دارند و بی خطرند بدون نسخه پزشک فروخته می شوند.

وی گفت: در برخی موارد دیده می شود که فرد بعد از اتمام دوره درمانش دوباره به داروخانه مراجعه و قطره، قرص یا شربت را بدون مراجعه مجدد به پزشک معالج خود تهیه می کنند.

یکی از پزشکان عمومی اراک هم گفت: در فصل سرما مصرف خودسرانه دارو افزایش می یابد و افراد با دیدن اولین نشانه های بیماری اقدام به خوردن برخی داروها می کنند.

محمد جواد هاشمی با بیان اینکه مصرف دارو در کودکان با بزرگسالان متفاوت است، افزود: برخی خانواده ها همان دارویی که خودشان در هنگام سرماخوردگی استفاده می کنند به فرزندانشان می دهند در حالی که دوز دارویی که برای کودکان تجویز می شود با بزرگسالان فرق دارد.

وی ادامه داد: مصرف خودسرانه برخی آنتی بیوتیک ها با بروز علائم سرماخوردگی اولین اشتباه خود درمانی است زیرا سرماخوردگی و آنفلوانزا منشا ویروسی دارد و فقط در مواردی که به عفونت ثانویه تبدیل شود مانند عفونت گوش و عفونت سینوس ها، پزشک اقدام به تجویز آنتی بیوتیک می کند.

هاشمی در خصوص مصرف واکسن آنفلوانزا گفت: معمولا این واکسن برای بزرگسالان بالای 65 سال و نوزادان و همین طور کسانی که دارای بیماری های زمینه ای چون بیماران آسمی، دیابتی، قلبی، دارای نقص سیستم ایمنی چون ایدز و بیماران تحت شیمی درمانی استفاده می شود.

برخی مردم خودسرانه واکسن آنفلوآنزا را تهیه و استفاده می کنند

وی با بیان اینکه برخی مردم به طور خودسرانه این واکسن را تهیه و استفاده می کنند، گفت: این واکسن برای افراد خاص و شرایط خاص که بیماری انفولانزا برایشان عواقب خطرناکی دارد ،تجویز می شود، ولی دیده می شود که بسیاری از مردم ان را بدون ضرورت و خودسرانه تهیه و مصرف می کنند.

این پزشک اراکی با ابراز تاسف از مصرف خودسرانه دارو در جامعه افزود: مصرف خودسرانه فقط شامل اینکه با تشخیص بیماری بدون مراجعه به پزشک دارو مصرف شود نیست؛ بلکه مصرف نامنظم دارو یا تغییر در مقدار دوز آن بدون مشورت دکتر نیز مصرف خودسرانه محسوب می شود.

وی افزود: متأسفانه مصرف خودسرانه دارو از عادت و رفتارهای نادرستی است که هزینه های زیادی را متوجه فرد و جامعه می کند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي اراك گفت: هم اکنون بسیاری از داروها بدون نظارت و دلایل منطقی تجویز و مصرف می شوند و جان افراد را به خطر می اندازند.

دكتر مصطفي دلاور با بیان اینکه مصرف خودسرانه دارو و خود درمانی اثرات و عوارض بدی بر بدن افراد دارد، گفت: خوددرمانی به خصوص مصرف آنتی بیوتیک ها بدن را در برابر برخی عوامل بیماری ها ضعیف کرده و باعث رشد و گسترش آن بیماری ها در بدن می شود.

دلاور با بیان اینکه این نوع واکسن برای افرادی که سیستم ایمنی بدنی آنها ضعیف است تجویز می شود، افزود: افرادی سالمی که مشکل خاصی ندارند نیاز به مصرف این واکسن ندارند و این واکسن با تجویز پزشک و برای افرادی که بیشتر در معرض سرماخوردگی هستند تجویز می شود.

دلاور اظهار کرد: با توجه به اینکه این واکسن اعتبار کوتاه و شش ماهه دارد و فرمول آن هرسال تغییر می کند، داروخانه ها برای خرید آن با احتیاط رفتار می کنند تا با انبوهی از واکسن تاریخ گذشته مواجه نشوند.

وی با اشاره به هزینه بالای تولید و ورود برخی داروها به کشور، گفت: مصرف درست و به اندازه دارو علاوه بر كاهش تاثيرات منفي آن بر سلامت جسم، در صرفه جویی منابع مالی و ارزی کشور نیز موثر است.

دلاور افزود: يكي ديگر از عوارض خود درماني بروز تداخل دارويي است كه منجر به مسموميت مي شود و بايد دامنه آسيب اين رفتار بيشتر شناسانده شود.

وی ادامه داد: مصرف خودسرانه دارو معضلی فرهنگی و اجتماعی است که باید در این زمینه آموزش های صحیح و نظارت کافی وجود داشته باشد.

قطعا آگاهی مردم از عوارض مصرف خودسرانه دارو فرهنگی است که نیاز به توجه بیشتر مسئولین بهداشتی و فرهنگی دارد تا هزینه های ناشی از تقاضاهای کاذب و خطر برای سلامتی جسم و روح را پایین بیاورد.

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گزارش: سمیه انصاری فر