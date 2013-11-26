3700 مترمکعب شن و ماسه در نوشهر قاچاق شده است

ایرج شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نیمه نخست امسال 16 پرونده قضایی برای قاچاقچیان ماسه در شهرستان نوشهر تشکیل شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نوشهر ـ رُویان گفت: در اجرای مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان نوشهر و با اخذ حکم قضایی، شش مسیر قاچاق ماسه ساحلی در این شهرستان مسدود شد.

شاه‌حسینی افزود: این مسیرها در روستاهای علی آباد عسکرخان، علوی کلا، وازیوار، تُوسکاتُک، صلاح الدین کلا، دیزر کلا قرار داشت که یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری اداره راه و اداره آب آنها را مسدود کرد.

وی اظهار داشت: قاچاقچیان از این مسیرها برای دسترسی به ساحل دریا و برداشت غیر مجاز ماسه استفاده می‌کردند که راه‌های دسترسی را با احداث دیواره خاکی و نصب تخته سنگ مسدود کردیم.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نوشهر ـ رُویان همچنین از توقیف یک دستگاه خودرو نیسان به دلیل قاچاق چوب خبر داد و گفت: از این خودرو تعداد 12 اصله چوب درخت راش به دست آمد و برای صاحب آن پرونده قضایی تشکیل شد.

حوزه منابع طبیعی نوشهر ـ رویان با 168 هزار هکتار مساحت دارای 90 هزار هکتار جنگل و 35 هزار هکتار مرتع است و مجموع مساحت آبادی‌ها و مستثنیات آن نیز در حدود 43 هزار هکتار برآورد می‌شود.