موسوی: باند قاچاق چوب در نوشهر- رویان منهدم شد

محمد موسوی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در پی تشدید اقدامات حفاظتی و نظارتی، یک باند قاچاق چوب در محدوده شهرستان نوشهر–رویان شناسایی و با حضور میدانی یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان و مشارکت نیروهای حفاظتی منطقه، منهدم شد.
وی گفت: در جریان این عملیات، ضمن برخورد قاطع با عوامل قاچاق، تعداد دو رأس دواب (قاطر) که برای حمل چوبآلات قاچاق مورد استفاده قرار میگرفتند، توقیف و ضبط شد و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.
فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نوشهر–رویان گفت: یگان حفاظت با رصد مستمر، اجرای گشتهای هدفمند و حضور میدانی نیروها، با هرگونه تخلف و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی، بهویژه قاچاق چوب، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت در صیانت از منابع طبیعی افزود: حفظ جنگلها و اراضی ملی خط قرمز مجموعه منابع طبیعی است و با متخلفان در هر سطحی برخورد قانونی صورت میگیرد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهر–رویان همچنین ضمن قدردانی از همکاری نیروهای حفاظتی منطقه، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را در اسرع وقت به یگان حفاظت گزارش دهند.
