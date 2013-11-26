بسیج مظهر عزت و افتخار ملت ایران است

حجت السلام محمد کاظم مناقبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریك هفته بسیج با اشاره به نگاه حضرت امام خمینی (ره) به ماهیت بسیج و حقیقت آن افزود: بسیج در عمل ثابت كرده كه لشكر مخلص خداست و

روحیه شهادت طلبی این نهاد مردمی عزت و افتخار برای ملت ایران در پی داشته است.

وی تصریح كرد: اگر امروز ایران اسلامی با عزت و سربلندی در كانون توجهات جهانیان قرار گرفته است مدیون تفكر بسیجی است.

امام جمعه هرمز بخشی از بیداری اسلامی در منطقه را به تاثیر پذیری از بسیجیان ایران دانست و اظهار داشت: تمام كشورهای اسلامی باید به فكر تشكیل یك بسیج مقتدر جهانی باشند تا بتواند حاكمیت اسلام را در دنیا تثبیت كنند.

حجت الاسلام مناقبیان در ادامه به جنگ نرم دشمن اشاره كرد و گفت: برای مبارزه و مقابله با دشمن در جبهه فرهنگی باید به سلاح فرهنگی مجهز شویم.

وی افزود: نبرد در جبهه فرهنگی ابزار خاص خود را می‌طلبد و باید با استفاده از هنر و سلیقه‌های برتر در نهادینه كردن فرهنگ اسلامی تلاش كرد.

امام جمعه هرمز با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب برای بسیج، اظهار کرد: معنای سخن مقام معظم رهبری که بسیج را «ابهت نظام» دانستند، با درک گذشته و وضعیت امروز قابل فهم است.

وی تصریح کرد: نسل سوم انقلاب باید به خواستگاه بسیج توجه لازم را داشته باشند. امام خمینی(ره) از ارتش 20 میلیونی در برابر حمله آمریکا به صحرای طبس در اردیبهشت 59 سخن گفتند و در آذرماه همان سال حکم تشکیل بسیج توسط ایشان صادر شد.

حجت الاسلام مناقبیان یادآور شد: این انقلاب در برابر جبهه استکبار همواره ایستاده و آنان این انقلاب را مانع بزرگی بر سر توطئه جهانی می‌دانند، بنابراین این تفکر در ذهن پیش می‌آید که قدرت باید از مرز دستگاه‌های نظامی بیرون بیاید و قدرت دفاع در دل مردم نهادینه شود تا مدافعان نظام همه مردم باشند.

امام جمعه هرمز خاطرنشان کرد: موقعی که انقلاب به پیروزی رسید به ذهن هیچ کس خطور نمی‌کرد که سلاح زیادی به دست مردم برسد و امام(ره) مردم را در استخدام انقلاب بگیرد. از سوی دیگر دستگاه‌های خارجی هم سعی در بستن این کمیته‌ها داشتند.

مناقبیان درباره قدرت بسیج اظهار کرد: دشمن اگر خواهان ارزیابی قدرت نظامی ما باشد می‌تواند نیروی سپاه و تجهیزات ما را مورد ارزیابی قرار دهد، اما او قادر به ارزیابی نیروی بسیج نیست، چرا که بسیج یک نهاد مردمی است و دشمن به هیچ وجه قادر به ارزیابی این نیرو نخواهد بود و همین امر نشان‌دهنده ابهت نظام است که چشم دشمن را پر کرده است.

وی افزود: ارزیابی بسیج در تمامی عرصه‌ها همچون تهاجم فرهنگی و اقتصادی و در مقاطع حساس تاثیرگذار است.

امام جمعه هرمز اظهار کرد: در زمان تهاجم فرهنگی بسیج وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را در پیش می‌گیرد و در زمان بحران اقتصادی جریان اقتصاد مقاومتی توسط بسیج به مرحله اجرا درمی‌آید.

وی در بخش دیگری از گفتگو خود با اشاره به اینکه امروز مصادف با حرکت اهل بیت از کوفه به سمت شام است، افزود: بسیج در جبهه مقابله با دشمن در موقعیتی قرار دارد که رسالت خودش را باید به نحو احسن انجام دهد.

مناقبیان افزود: تحریم آمریکا ما را در چنگال دشمن اسیر نکرده و مردم نیز با الگو قرار دادن اهل بیت باید بیش از پیش در برابر این تحریم‌ها مقاومت نشان دهند.

امام جمعه هرمز در پایان یاد آور شد: اخلاق مداری در كار فرهنگی بسیار مهم است و هویت دینی ما به اخلاق بوده و موجب توسعه فرهنگی در جامعه می‌شود.