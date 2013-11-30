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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

"آذر، شهدخت، پرويز و ديگران" در پایان راه فیلمبرداری

"آذر، شهدخت، پرويز و ديگران" در پایان راه فیلمبرداری

فیلمبرداری"آذر، شهدخت، پرويز و ديگران" به کارگردانی بهروز افخمی این هفته به پایان می‌رسد و فیلم برای جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون گروه تولید این فیلم در لوکیشنی حوالی محله زعفرانیه در تهران مشغول گرفتن سکانس‌هایی از این فیلم هستند و با برنامه‌ریزی های انجام شده اواخر هفته فیلمبرداری به پایان می رسد. همچنین آیدین افخمی زیر نظر بهروز افخمی تدوین را آغاز کرده است.

اولین نمایش فیلم سینمایی "آذر، شهدخت، پرويز و ديگران" در جشنواره فیلم فجر امسال است.

این فیلم تولید مشترک بشرا فیلم و بهروز افخمی است. فيلمنامه "آذر، شهدخت، پرويز و ديگران" را مرجان شير محمدي نوشته که پيش از اين نگارش رماني به همين نام را بر عهده داشته و همزمان با نمايشگاه کتاب امسال منتشر شده است. اين فيلم قصه اي اجتماعي بر اساس روابط آدم ها دارد و جديدترين فعاليت بهروز افخمي بعد از "سن پطرزبورگ" است.

در فیلم سینمایی "آذر، شهدخت، پرویز و دیگران" بازیگرانی چون مهدی فخیم زاده، رامبد جوان، مرجان شیرمحمدی، گوهر خیراندیش، شهین تسلیمی، امیرعلی دانایی، آزاده اسماعیل‌خانی و امین میکائیلیان حضور دارند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: بهروز افخمی، مدیر فیلمبرداری: محمد داوطلب، طراح صحنه  و لباس: مرجان شیر محمدی، صدابردار: محسن پرهیزکاری، طراح گریم: امیر خدادادی، عکاس: دانیال داورزنی، مشاور رسانه ای: مریم نراقی و تهیه‌کنندگان: افخمی و جمال ساداتیان. عکاس: محمد حسین ساداتیان.

 

کد مطلب 2184394

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