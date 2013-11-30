نیمی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی دیپلمه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیع الله حسینی مکارم در تشریح تدوین این برنامه گفت: تغییرات مدیریتی مکرر بخصوص در 4 سال گذشته، سیاست زدگی، ارائه آمارهای غیر واقعی، رفتار چالش برانگیز با رسانه ها،عدم تمرکز بر روی مسائل اصلی سازمان و... از مهمترین مشکلات سازمان میراث فرهنگی در زمان تهیه برنامه 100 روزه بود .

وی سپس به تشریح وضعیت فعلی سازمان در حوزه های گوناگون پرداخت وگفت: در حال حاضر 2 هزار و 53 نفر به عنوان نیروی شاغل در ستاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت دارند؛ از این میان 459 نفر رسمی و پیمانی و بقیه قرارداد کار معین و کار مشخص هستند.

حسینی مکارم با بیان اینکه 420 نفر دارای مدرک تخصصی و یک هزار و 633 نفر نیز دارای مدرک تحصیلی عمومی هستند خاطرنشان کرد:50 درصد کارکنان سازمان دیپلم و زیر دیپلم هستند این در حالی است که با توجه به ماموریت ها، این سازمان نیاز به نیروهای تحصیل کرده و متخصص دارد.

به گفته حسینی مکارم، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ستاد دارای 953 پست سازمانی است اما تنها در 500 پست سازمانی افراد مشخص شده اند.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی یادآور شد: تعداد یک هزار و 734 نفر از کارکنان استانی نیز رسمی و 4 هزار و 969 نفر دیگر قراردادی هستند و 3هزار و 615 پست در استان ها داریم که به افراد سپرده شده است.

وی با قدردانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خاطر برگزاری جلسات متعدد با مدیران سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: خوشبختانه در این خصوص و با هدف رفع مشکلات موجود جلسات متعددی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد که این سازمان نیز با روی خوش و سعه صدر به بررسی مشکلات سازمان پرداخته و امیدواریم نتیجه این جلسات نتایج مثبتی همراه باشد.

مکارم در ادامه به وضعیت اعتبارات سازمان نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر بدهی هایی به افراد و شرکت های مختلف وجود دارد که این بدهی ها یا از محل انجام پروژه های گوناگون توسط افراد وشرکت ها و یا از محل انجام همایش ها و ارائه خدمات توسط شرکت های مختلف به وجود آمده که دراین خصوص برنامه ریزی هایی انجام داده ایم و در صدد هستیم بدهی هایی که اسناد آن کامل است را پرداخت کنیم. در این میان اولویت با طلبکاران سال92 است که اسناد آنها عاری از نقص باشد.

وی همچنین گفت: بودجه ای که به عنوان بودجه عمرانی (تملک دارایی سرمایه ای) برای سازمان میراث فرهنگی در نظر گرفته شده نسبت به اقداماتی که باید سازمان انجام دهد اندک به نظر می رسد و امیدواریم مساعدت هایی در این خصوص از سوی دولت صورت گیرد.

مکارم درادامه به وضعیت فضای اختصاص یافته به کارکنان سازمان میراث فرهنگی اشاره و تصریح کرد: بر اساس آنچه دولت مصوب کرده است نیاز به 15 هزار متر مربع فضا داریم که درحال حاضر 9 هزار و 39 متر مربع فضا در اختیار سازمان میراث فرهنگی است.البته این میزان فضا بدون شک حداقل فضای مورد نیاز است.

وی گفت: در حوزه زیرساخت شبکه و مرکز داده های سازمان هم از نظر نیرو و هم از نظر اعتبارات دارای مشکلاتی هستیم، کما اینکه از 40 نفر نیروی شاغل دراین حوزه 3نفر رسمی و مابقی قراردادی هستند.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان اینکه تمامی این موارد در گزارش 100 روزه تبیین و برای هرکدام ازآن ها راهکارهایی نیز ارائه شده است گفت: در خصوص مشکلات مرتبط با نیروی انسانی در صدد هستیم که از طریق برگزاری دوره های آموزشی و... وضعیت نیروها را ارتقاء ببخشیم .همچنین قصد داریم درتعامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق آزمون تا جایی که امکان داردنیروهای قرار دادی سازمان را استخدام و رسمی کنیم ضمن اینکه در خصوص حقوق و دستمزد نیز به دنبال این هستیم که از بسترهای قانونی برای ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان استفاده کنیم.

مکارم گفت: یکی از برنامه هایی که در خصوص رفاه کارکنان سازمان میراث فرهنگی به دنبال آن هستیم استفاده از اماکن اقامتی در طول سفر با تخفیف ویژه است به طوریکه کارکنان سازمان میراث فرهنگی در طول سفر تنها 25 درصد هزینه سفر در محیط های اقامتی و... را پرداخت و مابقی از محل تخفیف و نیز پرداختهای سازمان برای مسافرت کارکنان پرداخت شود.

وی گفت: هم چنین در چهار نقطه تهران برای استفاده کارکنان از استخر و رستوران برنامه ریزی های خوبی انجام شده که اجرایی شدن این برنامه ها می تواند در بالابردن روحیه و ایجاد نشاط در کارکنان موثر باشد.