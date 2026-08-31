به گزارش خبرنگار مهر، فریبا مجیدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و سرداران و شهدای کشور، فرارسیدن هفته دولت و هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) را تبریک گفت و با اشاره به جایگاه خبرنگاران اظهار کرد: رسانه‌ها یکی از ارکان مهم جامعه در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی هستند و مردم اعتماد قابل توجهی به خبرنگاران و رسانه‌ها دارند.

وی افزود: با توجه به تأثیرگذاری رسانه‌ها در تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، ضروری است اخبار و اطلاعات با دقت، سرعت، انصاف و آگاهی لازم در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر علی‌آبادکتول با بیان اینکه وظیفه خبرنگاران تنها انعکاس مشکلات و اخبار ناخوشایند نیست، اظهار کرد: در شرایطی که جامعه با بحران، نگرانی و مشکلات مختلف مواجه است، رسانه‌ها می‌توانند با امیدآفرینی مسئولانه به تقویت روحیه مردم کمک کنند.

مجیدی ادامه داد: انعکاس موفقیت‌های علمی، پیشرفت‌های اجتماعی، فعالیت‌های خیرخواهانه و تلاش جوانان در عرصه‌های مختلف نیز می‌تواند زمینه‌ساز امیدآفرینی در جامعه و معرفی ظرفیت‌های استان و کشور باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد شورای شهر و شهرداری علی‌آبادکتول گفت: شورا و شهرداری در کنار کارکنان پرتلاش شهرداری با همدلی و همراهی تلاش کرده‌اند در حد بضاعت خود اقدامات مؤثری برای ارتقای خدمات شهری و پاسخ به نیازهای مردم انجام دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر علی‌آبادکتول خاطرنشان کرد: تلاش شده توزیع متوازن امکانات شهری و توسعه زیرساخت‌ها در نقاط مختلف شهر، به‌ویژه محلات کم‌برخوردار، مورد توجه قرار گیرد.

مجیدی آسفالت معابر، جدول‌گذاری، اجرای پروژه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی و توسعه روشنایی را از جمله اقدامات انجام‌شده در نقاط مختلف شهر عنوان کرد و افزود: در حوزه فرهنگی نیز اقدامات متعددی انجام شده که راه‌اندازی سه خانه فرهنگ از جمله این فعالیت‌هاست.

وی با اشاره به حضور مدیریت شهری در برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: همراهی با مردم در مناسبت‌های ملی و مذهبی، یادواره‌های شهدا، حمایت و همراهی با هیئت‌های مذهبی و موکب‌ها و برگزاری جشنواره سه‌روزه موسیقی از جمله برنامه‌های فرهنگی اجراشده بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر علی‌آبادکتول همچنین با اشاره به برنامه «روز علی‌آبادکتول» گفت: این برنامه در سال جاری به دلیل شرایط موجود و همدردی با مردم عزادار برگزار نشد.

مجیدی با قدردانی از تلاش خبرنگاران در انعکاس مشکلات، چالش‌ها و نقاط قوت شهر گفت: انتظار می‌رود خبرنگاران با نقد صحیح، ارائه راهکارهای سازنده و انتقال دقیق مطالبات و مشکلات به مسئولان، در مسیر رفع چالش‌ها و ارتقای سطح خدمات و توسعه شهر گام‌های مؤثری بردارند.