به گزارش خبرنگار مهر، داوود امیرحقیان عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اهمیت بررسی‌های کارشناسی در حوزه تملک و مسیرگشایی اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر اساس مطالعات دقیق، اطلاعات معتبر و مستندات روشن انجام شود تا منابع مالی شهرداری در مسیر اولویت‌های واقعی شهر هزینه شود.

وی با اشاره به بررسی عملکرد بودجه‌ای پنج‌ماهه شهرداری منطقه یک تبریز افزود: در این جلسه میزان تحقق و هزینه‌کرد اعتبارات این منطقه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد گزارش کاملی از عملکرد بودجه‌ای مناطق ۵، ۶ و ۹ شهرداری در حوزه تملک عرصه و اعیان نیز تهیه و ارائه شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: میزان بودجه مصرف‌شده از محل ردیف «مطالعه، تملک و مسیرگشایی» در بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ این مناطق باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا میزان پیشرفت اعتبارات و پروژه‌های مرتبط با آن مشخص باشد.

منطقه ۸ با دشواری بیشتری در تملک مواجه است

امیرحقیان با اشاره به تفاوت شرایط تملک در مناطق مختلف تبریز گفت: فرآیند تملک در منطقه ۸ به دلیل شرایط خاص این محدوده با دشواری بیشتری همراه است و این منطقه از جمله سخت‌ترین محدوده‌های شهر از نظر تملک به شمار می‌رود.

وی بر ضرورت توجه ویژه به این موضوع تأکید کرد و افزود: برای پیشبرد پروژه‌های مرتبط با تملک و مسیرگشایی در چنین محدوده‌هایی، باید متناسب با شرایط موجود برنامه‌ریزی و اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.

خانه‌های تاریخی تملک‌شده تعیین تکلیف شوند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز همچنین خواستار تعیین تکلیف خانه‌ها و بناهای تاریخی تملک‌شده توسط شهرداری شد و اظهار کرد: املاکی که با هدف حفظ هویت تاریخی شهر خریداری شده‌اند، نباید پس از تملک بدون برنامه باقی بمانند.

وی ادامه داد: پس از تملک این بناها باید برنامه مشخصی برای حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از آنها تدوین شود تا سرمایه‌گذاری انجام‌شده در مسیر صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی شهر قرار گیرد.

امیرحقیان با اشاره به اهمیت کاروانسراها، حمام‌های تاریخی و دیگر بناهای واجد ارزش فرهنگی گفت: وضعیت این اماکن باید به‌صورت کارشناسی بررسی و مشخص شود کدام بناها همچنان در مالکیت شهروندان قرار دارند و در صورت ضرورت، نیازمند تملک هستند.

وی افزود: پیش از هرگونه اقدام برای تملک این اماکن باید مطالعات لازم انجام و اولویت‌ها مشخص شود تا منابع شهرداری به شکل هدفمند هزینه شده و از ظرفیت بناهای تاریخی برای حفظ هویت فرهنگی تبریز استفاده شود.

بررسی دقیق عملکرد بودجه‌ای مناطق

در ادامه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، بر ارائه گزارش‌های مستند از اعتبارات مصوب، میزان هزینه‌کرد و میزان پیشرفت تملک‌های انجام‌شده در مناطق مختلف تأکید شد.

بر این اساس، عملکرد ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با «مطالعه، تملک و مسیرگشایی» در مناطق مختلف شهرداری باید با دقت بیشتری بررسی شود تا ضمن شناسایی میزان تحقق برنامه‌ها، روند هزینه‌کرد منابع نیز بر اساس اولویت‌های کارشناسی و نیازهای واقعی شهر مورد ارزیابی قرار گیرد.