ساخت محور باغملک - ایذه در حال شتاب گرفتن است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر امروز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت اجرایی چهارخطه کردن محور هفتکل باغملک ایذه با اشاره به اهمیت این اظهار کرد: این محور یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است و با توجه به تأکید وزیر راه و شهرسازی برای بررسی وضعیت پروژه، آخرین شرایط این محور به وی گزارش خواهد شد.

وی با اشاره به بخش ۲.۵ کیلومتری چهارخطه این محور افزود: عملیات اجرایی این بخش آغاز خواهد شد و با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده، آسفالت آن نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: در بخش دیگری از مسیر نیز پیمانکار فعالیت خود را تشدید کرده و با استقرار حدود ۱۵ تا ۱۶ دستگاه ماشین‌آلات، عملیات اجرایی با جدیت در حال انجام است.

بازوند با اشاره به حجم عملیات خاکبرداری در این بخش گفت: حدود ۴۵۰ هزار مترمکعب خاکبرداری در این محدوده وجود دارد و با توجه به حجم ماشین‌آلات مستقر، برنامه‌ریزی شده این عملیات در مدت حدود یک سال به پایان برسد.

وی همچنین با اشاره به مسائل مربوط به تقاطع‌های محور باغملک–ایذه اظهار کرد: پس از انجام مطالعات کارشناسی و بررسی موضوع در شورای ترافیک شهرستان و کمیسیون ایمنی راه استان، یکی از تقاطع‌های پیش‌بینی‌شده پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی، به‌صورت همسطح اجرا خواهد شد و این پروژه در اولویت قرار گرفته است.

بازوند توضیح داد: بخش باقی‌مانده حدود ۴.۵ کیلومتری محور، یکی از گلوگاه‌های مهم پروژه است و با توجه به آغاز فعالیت پیمانکار، تلاش می‌شود عملیات اجرایی این بخش با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در خصوص جاده باغملک به دیشموک گفت: بخشی از مشکلات مالی ناشی از مسائل مربوط به اسناد و اوراق ایجاد شده است که تنها مختص این پروژه نیست و تعدادی از پیمانکاران نیز با آن مواجه هستند؛ با این حال تلاش می‌کنیم امسال شارژ مالی مناسبی برای پروژه در نظر گرفته شود تا روند عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه پیدا کند.